韓流天王GD（G-Dragon，本名：權志龍）11日開始一連3晚在台北小巨蛋開唱，昨（12）日唱第2場時，女星楊謹華也到場朝聖。她身穿紅色上衣，搭配白色針織頭巾，致敬GD的穿搭。楊謹華也透露門票是自己實名制搶到的，避免粉絲誤會她拿公關票，看到楊謹華力證自己是GD的歌迷，網友也留言直呼：「發文一定要特別說是自己實名制買的才不會被噴，辛苦了」。
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楊謹華昨晚現身小巨蛋看GD演唱會，事後她也在IG發文，貼出多張照片分享喜悅心情，楊謹華笑說：「原來去看期待好久好久的演唱會是這麽緊張的⋯提早到場配合實名制排隊，好像乖學生七早八早就坐在座位上靜靜等待～還沒開演，我的心情已經很興奮」。
楊謹華透露自己已經很久沒看到GD表演了，因此演唱會一開場，她看到GD上台，立刻驚訝到嘴巴都合不起來，直呼GD實在太帥氣了。楊謹華也分享自己的演唱會感想，「除了歌舞精彩，GD還拍了一支影片真誠地對觀眾說出他怎麼度過這幾年的人生變化，相信給到所有粉絲（也包括我！）非常正面的鼓勵，真的好喜歡整個演唱會！很有質感及藝術感！真是難忘的一晚」。
門票是自己搶的！楊謹華一次說清楚
另外，楊謹華也強調門票是自己買的，「搶這張票已是上半年最緊張任務，謝謝老天給我機會買到才能圓夢」。為何要如此刻意說明？原來前晚賈靜雯也有PO出自己去朝聖GD的照片，被誤以為是拿公關票，讓不少粉絲氣炸怒轟賈靜雯，不是GD的粉絲還要佔座位，引起軒然大波。事後賈靜雯出面澄清，「我是花錢買票進場的」，才平息這場罵戰。
因此許多粉絲看到楊謹華的PO文，都紛紛留言：「發文一定要特別說是自己實名制買的才不會被噴，辛苦了」、「真粉給推！羨慕」、「完全是粉絲心得，超級羨慕」、「下次看妳的發文就會是BLACKPINK演唱會了，妳幾乎每首都會唱」。
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