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公平會接獲檢舉，有民眾在Coupang酷澎購物網站購買活性碳濾網，廣告商品圖片顯示為HEPA濾網及活性碳濾網組合，規格也標示為1盒，但消費者訂購後僅收到1片活性碳濾網。公平會日前通過，認為其違反《公平交易法》第21條第1項規定，予以警示。公平會接獲檢舉，案關廣告圖片顯示為HEPA濾網及活性碳濾網之組合，規格亦標示為1盒，消費者訂購後卻僅收到1片活性碳濾網。經公平會進行調查後，酷澎公司表示，實際上銷售為單片活性碳濾網，相關資訊是誤植，是該廣告內容與實際商品不符，但仍違反《公平法》第21條規定：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」但考量廣告期間商品僅銷售1件，且經消費者反映後酷澎已全額退款，並修改案關廣告內容，違法情節輕微，故予以警示。公平會提醒業者，製刊廣告時應善盡廣告主的真實表示義務，注意廣告內容的真實性及正確性，以免觸法。