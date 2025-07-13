周末3大披薩優惠！必勝客買一送一、達美樂半價　拿坡里送炸雞

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必勝客「買一送一」周末披薩優惠！大苑子聯名芒果甜點開吃

▲必勝客「買一送一」周末披薩優惠！大苑子聯名芒果甜點，左起：芒果楊枝甘露巴斯克蛋糕、芒果楊枝甘露起司塔開吃。（圖／必勝客提供）

半價！送李雅英女神卡盲包

▲買達美樂「韓風炸雞起司火山」搶李雅英女神卡，只送不賣。（圖／達美樂提供）

買一送一！買大披薩、6塊炸雞送一台斤「酥炸三角骨」

▲拿坡里「買一送一」，免費送一台斤「酥炸三角骨」。（圖／三商餐飲提供）

周末3大披薩優惠報你知！必勝客「買一送一」，達美樂「披薩半價」送啦啦隊女神李雅英應援卡盲包；拿坡里也買一送一，買大披薩或6塊炸雞「免費送炸雞」、一台斤「酥炸三角骨」只送不賣吃起來。吃起來！超過20幾款披薩口味可任選。今夏首度攜手鮮果專家手搖飲料「大苑子」，芒果季聯名爽吃2款夏季限定甜點，「芒果楊枝甘露起司塔」以香甜芒果果泥融合法國鐵塔牌奶油乳酪、點綴Q彈西米露與清新柚子絲，單顆加購價79元；「芒果楊枝甘露巴斯克蛋糕」在焦糖般的微苦外皮下，融合香甜芒果果泥的內層濕潤綿密、香甜入口即化，加購價179元，即日起限時開吃。還請來啦啦隊女神李雅英代言「韓風炸雞火山披薩」！；應援卡包共有6種款式，及超限量「神祕隱藏禮物卡」，可解鎖雅英限定禮物卡，更有機會拿到iPhone 16、達美樂1年份披薩或免費大披薩等好禮。（全台限量，依照消費者取餐時間先後發送，送完將提前截止）。颱風天拿坡里「買一送一」優惠別錯過！（原價390元）。