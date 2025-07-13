2025年國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）決賽即將在美國登場，由英格蘭豪門切爾西對決法國霸主巴黎聖日耳曼，這場對決不僅是兩大金主球隊爭奪「世界冠軍」頭銜，更是雙方近十年來首次交手。回顧兩隊過往在歐洲賽場上的激烈交鋒，場場經典，星光熠熠，今次再度碰頭，無疑為世俱盃注入無限話題與看點。
切爾西勝：2場
巴黎勝：3場
平手：3場
雙方首次碰頭是在2004年歐冠小組賽，當時切爾西客場靠著John Terry與Didier Drogba的進球，以3比0大勝巴黎，次回合於史丹佛橋握手言和。
近代兩隊對決最精彩的是在2014至2016年連續三季於歐冠淘汰賽交手。2014年八強戰，切爾西雖首回合1比3落後，但憑藉Demba Ba末段絕殺，以客場進球優勢逆轉晉級。
2015年雙方在16強再度碰頭，首回合1比1打平，次回合上演經典對攻戰，即便巴黎的Zlatan Ibrahimović早早染紅下場，但憑藉前切爾西後衛David Luiz與後來轉投藍軍的Thiago Silva的進球，巴黎以2比2逼平切爾西，再次靠客場進球規則晉級。
2016年，兩隊再度於16強相遇，巴黎這次終結糾纏，主客場皆以2比1擊敗切爾西，完成對藍軍的雙殺。
⚽歷次對戰詳細紀錄
Didier Drogba（切爾西）：2球
Zlatan Ibrahimović（巴黎）：2球
Edinson Cavani（巴黎）：2球
Eden Hazard（切爾西）：2球
切爾西與巴黎聖日耳曼這對「資金雄厚」的對手，在歐洲戰場上早已結下不少恩怨情仇。如今他們將首度於國際足總俱樂部世界盃決賽重逢，這場對決除了關乎冠軍榮耀，更是兩城之間榮耀與實力的再較量。
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⚽歷來對戰成績（總計8場）
切爾西勝：2場
巴黎勝：3場
平手：3場
雙方首次碰頭是在2004年歐冠小組賽，當時切爾西客場靠著John Terry與Didier Drogba的進球，以3比0大勝巴黎，次回合於史丹佛橋握手言和。
近代兩隊對決最精彩的是在2014至2016年連續三季於歐冠淘汰賽交手。2014年八強戰，切爾西雖首回合1比3落後，但憑藉Demba Ba末段絕殺，以客場進球優勢逆轉晉級。
2015年雙方在16強再度碰頭，首回合1比1打平，次回合上演經典對攻戰，即便巴黎的Zlatan Ibrahimović早早染紅下場，但憑藉前切爾西後衛David Luiz與後來轉投藍軍的Thiago Silva的進球，巴黎以2比2逼平切爾西，再次靠客場進球規則晉級。
2016年，兩隊再度於16強相遇，巴黎這次終結糾纏，主客場皆以2比1擊敗切爾西，完成對藍軍的雙殺。
⚽歷次對戰詳細紀錄
⭐對戰最佳射手榜
|日期
|賽事
|階段
|比數
|2004/09/14
|歐冠小組賽
|小組賽
|巴黎 0–3 切爾西
|2004/11/24
|歐冠小組賽
|小組賽
|切爾西 0–0 巴黎
|2014/04/02
|歐冠
|八強首回合
|巴黎 3–1 切爾西
|2014/04/08
|歐冠
|八強次回合
|切爾西 2–0 巴黎
|2015/02/17
|歐冠
|十六強首回合
|巴黎 1–1 切爾西
|2015/03/11
|歐冠
|十六強次回合
|切爾西 2–2 巴黎（延長）
|2016/02/16
|歐冠
|十六強首回合
|巴黎 2–1 切爾西
|2016/03/09
|歐冠
|十六強次回合
|切爾西 1–2 巴黎
Didier Drogba（切爾西）：2球
Zlatan Ibrahimović（巴黎）：2球
Edinson Cavani（巴黎）：2球
Eden Hazard（切爾西）：2球
切爾西與巴黎聖日耳曼這對「資金雄厚」的對手，在歐洲戰場上早已結下不少恩怨情仇。如今他們將首度於國際足總俱樂部世界盃決賽重逢，這場對決除了關乎冠軍榮耀，更是兩城之間榮耀與實力的再較量。
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