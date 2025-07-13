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日期 賽事 階段 比數 2004/09/14 歐冠小組賽 小組賽 巴黎 0–3 切爾西 2004/11/24 歐冠小組賽 小組賽 切爾西 0–0 巴黎 2014/04/02 歐冠 八強首回合 巴黎 3–1 切爾西 2014/04/08 歐冠 八強次回合 切爾西 2–0 巴黎 2015/02/17 歐冠 十六強首回合 巴黎 1–1 切爾西 2015/03/11 歐冠 十六強次回合 切爾西 2–2 巴黎（延長） 2016/02/16 歐冠 十六強首回合 巴黎 2–1 切爾西 2016/03/09 歐冠 十六強次回合 切爾西 1–2 巴黎

2025年國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）決賽即將在美國登場，由英格蘭豪門切爾西對決法國霸主巴黎聖日耳曼，這場對決不僅是兩大金主球隊爭奪「世界冠軍」頭銜，更是雙方近十年來首次交手。回顧兩隊過往在歐洲賽場上的激烈交鋒，場場經典，星光熠熠，今次再度碰頭，無疑為世俱盃注入無限話題與看點。切爾西勝：2場巴黎勝：3場平手：3場雙方首次碰頭是在2004年歐冠小組賽，當時切爾西客場靠著John Terry與Didier Drogba的進球，以3比0大勝巴黎，次回合於史丹佛橋握手言和。近代兩隊對決最精彩的是在2014至2016年連續三季於歐冠淘汰賽交手。2014年八強戰，切爾西雖首回合1比3落後，但憑藉Demba Ba末段絕殺，以客場進球優勢逆轉晉級。2015年雙方在16強再度碰頭，首回合1比1打平，次回合上演經典對攻戰，即便巴黎的Zlatan Ibrahimović早早染紅下場，但憑藉前切爾西後衛David Luiz與後來轉投藍軍的Thiago Silva的進球，巴黎以2比2逼平切爾西，再次靠客場進球規則晉級。2016年，兩隊再度於16強相遇，巴黎這次終結糾纏，主客場皆以2比1擊敗切爾西，完成對藍軍的雙殺。Didier Drogba（切爾西）：2球Zlatan Ibrahimović（巴黎）：2球Edinson Cavani（巴黎）：2球Eden Hazard（切爾西）：2球切爾西與巴黎聖日耳曼這對「資金雄厚」的對手，在歐洲戰場上早已結下不少恩怨情仇。如今他們將首度於國際足總俱樂部世界盃決賽重逢，這場對決除了關乎冠軍榮耀，更是兩城之間榮耀與實力的再較量。