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天團「五月天」昨在台北大巨蛋開唱時，恰逢北市下起大豪雨，結果部分觀眾席又發生漏水事件，引發歌迷抱怨連連。民眾黨北市議員陳宥丞今（13）日雖親自幫藍委李彥秀站台反罷免，但仍砲轟台北市長蔣萬安上任至今都未能徹底解決大巨蛋漏水問題，實在離譜。陳宥丞指出，他昨接獲許多五月天歌迷反映，台北大巨蛋舉辦的演唱會，台上請來的F4在唱〈流星雨〉，台下在躲雨，「造成歌迷被換到最後一排，買3千多塊，換到3百多塊的位置」。陳宥丞直言，蔣市府其實真的可以直說遠雄修不好的原因跟理由，不要再用零星漏水造成藝人和歌迷的困擾。陳宥丞今到內湖為藍委李彥秀站台反罷免時，也特別提到，從蔣萬安上任台北市長到現在，大巨蛋只要下雨就漏水，他還是必須代替球迷、市民告訴市政府，應該勇敢告訴大家遠雄是不是修不好？不要把問題丟給歌迷和廠商。至於一邊批評蔣市府、一邊幫藍委反罷免，會不會為藍白合氣氛造成尷尬？陳宥丞則強調，每個人都得為自己做過的事情負責，7/26當天反對綠色威權，是大家有志一同，外界不用見縫插針。