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全台罷免藍委將在726迎來首波投票，藍綠白各地展開宣傳，對此民進黨秘書長林右昌今（13）日率領黨公職赴花蓮吉安三角市場掃街，受訪稱花蓮選情相對穩定，意志也非常堅定，接下來兩週活動是決戰吉安時刻，至於媒體追問民進黨與花蓮魏家合作罷免傅崐萁，林右昌則稱，「這是最高機密『佛曰不可說』」。林右昌表示，日前國民黨通過特別條例要普發現金1萬元，痛批傅崐萁腦袋裡就只有錢，罷免傅崑萁無關乎政黨之爭，而是跟反共保台、是非黑白有關係，跟錢一點關係都沒有。談及中南區的選情，林右昌說，該區傳統為農業地帶，居民普遍樸實。然而傅崐萁與縣長徐榛蔚執政期間，對農會資源的分配極度不均，集中於如吉安、玉里等少數農會，對其他農會則毫無支持。林右昌說，在傅氏夫妻執政下，嘴裡說要照顧農民，實際作為卻完全背道而馳。過去花蓮曾建立無毒有機的品牌形象，在執政期間全部通通荒廢掉，花蓮縣府熱衷於辦活動，卻只讓辦活動者或與其關係密切者獲益，導致花蓮農民的農產品銷售日益困難。農民的辛苦，鄉親們其實都看在眼裡，雖許多民眾不明說，但心中早已有定見，默默支持罷免行動。針對近期傅崐萁回防動作頻頻，林右昌指出，他正在動用組織系統保住立委席位，甚至透過施壓村里長，從事不當甚至違法行為，可能涉及違反選罷法相關規範。事實上並非所有村里長都支持傅崐萁，許多私底下都表達支持罷免傅崐萁。林右昌也批評花蓮政府，遊走灰色地帶，違反行政中立，在眾多公共活動，進行反罷免宣傳，呼籲所有花蓮支持正義，捍衛是非黑白的鄉親，如果可以在不管是小場聚會、大場活動，看到這些違反選罷法的不法事實，希望都能夠鼓起勇氣，錄音、錄影蒐證犯罪事實證據，積極檢舉，以守護這場選舉的公平及正義。至於媒體追問民進黨與花蓮魏家合作，林右昌則稱，「這是最高機密『佛曰不可說』」。