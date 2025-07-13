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立法院日前三讀通過普發現金1萬元，而表決前，國民黨立委羅明才在議場，捧著10張千元大鈔的發言也引輿論熱議。對此，作家顏擇雅直言，有朋友本來罷免不會去投票，因為她藍綠都討厭，但這次真被羅明才手拿鈔票的樣子噁心到，決定要去投同意票了。顏擇雅提及，罵普發一萬的人常獲得一種回應，「那你不要去領。」這時就回答，不要轉移焦點。你在講的是政府作為的是非，而不是個人該不該領錢。對方身為有投票權的公民，對政府是有責任的。至於你領不領，跟他無關。顏擇雅續指，何況，你領不領，都改變不了藍委是薪水小偷的本質。普發一萬則證明他們也是稅金吸血鬼。他們是把納稅人的錢，換成自己的政治籌碼。如果不受到懲罰，他們就會繼續偷下去。所以，要預防他們一偷再偷偷上癮，只能罷免他們。顏擇雅說，如果你身邊有民眾黨主席黃國昌和前民眾黨主席柯文哲的支持者，一定要跟他們強調這次民眾黨並沒投票。可見黃國昌也知道普發一萬是不對的。不然怎不跟藍委一起呢？重點是藍委一票沒跑，可見沒有藍委是無辜的，全都應該被罷免。顏擇雅說，一定會有人跟你說，一萬塊夠買好幾天的菜。碰到這種人，你一定要跟著一起讚美錢的可愛。讚美完你要接著講債留子孫。政府債務增加，將來遲早要加稅。如今的年輕人變成中年人以後，賺錢會越來越辛苦。如今的中年人則要擔心將來繼承遺產，政府拿走的遺產稅會增加。顏擇雅最後說，對方如果是老人，就提醒他這次普發一萬沒有排富，也不像馬政府、蔡政府那三次有鎖定消費。別忘了台灣有錢人超多的，他們的小孩都較早結婚。所以有錢人都較早抱到孫子，人口多，拿到的就會比別家多好幾個萬。這些錢他們都會拿去投資，把頭寸變氾濫，把每個人手上的錢變薄，造成通膨，也就是物價上漲。領退休金的長輩最應該擔憂這個。