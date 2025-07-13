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▲PSG本屆比賽展現出極高的穩定性與成熟度，從16強一路到準決賽，除了小組賽意外0：1不敵博塔弗戈外，其餘賽事全數完封對手。（圖／美聯社／達志影像）

▲切爾西的晉級路線略顯輕鬆，雖然也成功擊敗本菲卡、帕爾梅拉斯與富明尼斯等勁旅，但對手整體強度與PSG相比略遜一籌。圖／路透／達志影像）

2025年FIFA俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）將於台灣時間7月15日凌晨3點迎來最終高潮，決賽由英超豪門切爾西對決法甲三冠王巴黎聖日耳曼（PSG）。這場巔峰對決不僅是世俱盃史上首次由來自同一大洲、不同國家的球隊爭冠，也是英法兩大豪門首次在國際賽場爭奪冠軍榮耀。對此，《NOWNEWS》特別邀請知名球評徐有辰進行賽前分析，他看好PSG奪冠，因為這支球隊歷經多場硬仗考驗，證明自己歐洲冠軍之師的實力。但同時也期待切爾西後衛Marc Cucurella能打出令人驚豔的內容。徐有辰表示，PSG本屆比賽展現出極高的穩定性與成熟度，從16強一路到準決賽，除了小組賽意外0：1不敵博塔弗戈外，其餘賽事全數完封對手，包括四強4：0橫掃皇家馬德里、八強2：0淘汰拜仁慕尼黑，場場硬仗未失一球，堪稱攻守俱佳。「我更看好PSG，因為他們目前遭遇的對手相較之下比切爾西更為強大，但卻能始終展現招牌控球能力、掌握比賽節奏，這和其打法風格有很大關係。你可以看到他們甚至會刻意在開場將球開給對手，球門球的處理也是如此。他們整體打法成熟。他們擅長在失去控球的瞬間立即展開反搶，讓對手難以組織有效反擊。」主帥Luis Enrique打造出的高壓快節奏戰術體系運轉順暢，攻擊線由Ousmane Dembélé與Bradley Barcola領銜，多次在前場製造壓力與進球機會。而中場核心Vitinha則貢獻了穩定的節奏調度與場上視野，五場比賽中有多次單場傳球破百，展現出控制比賽節奏的能力。相比之下，切爾西的晉級路線略顯輕鬆，雖然也成功擊敗本菲卡、帕爾梅拉斯與富明尼斯等勁旅，但對手整體強度與PSG相比略遜一籌。徐有辰指出：「切爾西每場對手風格都不太一樣，雖然這給了Cole Palmer不同定位的實驗機會，但對PSG這種高壓壓迫體系，他們至今未真正遇過，可能會有些不適應。」徐有辰說，切爾西目前遇到的對手都是囤積後場、打防守反擊的風格，但若在自家後場面對PSG的緊迫盯人與壓迫，他們可能會在控球權上處於劣勢，能否維持出球穩定性將是比賽勝負的關鍵。他也點出切爾西門將Robert Sanchez表現，與PSG的Gianluigi Donnarumma仍有落差。對於比賽看點，徐有辰特別提及切爾西左後衛Marc Cucurella的戰術作用。他指出：「我期待看到切爾西Marc Cucurella的好表現，因為這支PSG真的很完美，比賽內容讓人賞心悅目。但切爾西這位西班牙左後衛Cucurella靠著奔跑帶給球隊的戰術性變化、如何創造中場人數優勢，影響力太驚人，所以我很好奇他的跑動會造成PSG什麼破壞，如何去影響比賽。」徐有辰認為，這場比賽將是一場戰術與體能的極致對決。PSG成熟的歐洲式高壓體系與個人能力佔據優勢，切爾西則必須在對手壓迫之下維持組織穩定，並尋求個人突襲與戰術破綻。雖他更看好PSG奪冠，但同時也期待切爾西能展現足夠韌性，帶來一場經典的世俱盃決賽對決。