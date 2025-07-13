中華職棒驚傳有外國球迷鬧場，在富邦悍將昨（12）日新莊主場交手台鋼雄鷹一役的比賽中，突然有一群外國球迷在觀眾席有做出「不雅舉動」，在社群媒體上引起討論。不少人認為這些外國觀眾的行為不適合球場這種大眾場所，而且現場還有小孩，非常不合適，希望聯盟和球團能夠正視此事。而在今（13）日富邦球團和中職聯盟也對此做出回應。
外國球迷帶充氣娃娃做不雅動作 現場有兒童
從影片中可看到，這一群外國人士闖上看談，並且疑似攜帶充氣娃娃上去拍照，也有球迷拍到一個在球場門口的影片，其中一人疑似對充氣娃娃做不雅動作，還有人Cos成啦啦隊，畫面充滿暗示。
不少網友看到此影片都要求球團應該強硬起來處理，因為在影片中能看到現場有不少家庭攜帶小孩進場看球，看到這讓人不適一幕只能趕快把自家小朋友給帶開，對於職棒風氣顯然已經造成不良影響。
富邦悍將球團、中職聯盟做出回應
富邦悍將球團在今（13）日發出聲明強調：「已立即檢討球埸保安維護作業流程。球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。」
「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」而中華職棒聯盟方面則是表示：「主要交由球團處理。」
⚾網友討論整理：
有網友建議應「將照片報給警察、檢察官」，表示公然猥褻為非告訴乃論案件，應可依法追溯。也有網友建議球團應該嚴懲，「應該規定永久不准入場」，呼籲球團：「再看到 直接叫警察！」
網友情緒憤怒 認為該找警察來
- 警察都在1樓而已，應該直接找來
- 棒球比賽是各年齡層都會去看的運動，不是風化場所耶，沒有場務人員來處理嗎？
- 影片中的行為已經有妨害風化及公然猥褻之嫌了吧…
球場小朋友多 不雅畫面太糟糕
- 看影片裡面還有小孩，這樣真的不行欸，
- 我好像還看到有小孩子在看？！
- 球場很多小朋友不太合適吧…
- 各位還敢讓小孩在新莊球場亂跑嗎
不該因為是外國人就寬鬆處置
- 台灣人應該更有對抗精神。遇到不可接受的行為，就該勇敢發聲！
- Taiwanese people and other foreigners, please stand up to losers and bad behavior like this
我是廣告 請繼續往下閱讀
從影片中可看到，這一群外國人士闖上看談，並且疑似攜帶充氣娃娃上去拍照，也有球迷拍到一個在球場門口的影片，其中一人疑似對充氣娃娃做不雅動作，還有人Cos成啦啦隊，畫面充滿暗示。
不少網友看到此影片都要求球團應該強硬起來處理，因為在影片中能看到現場有不少家庭攜帶小孩進場看球，看到這讓人不適一幕只能趕快把自家小朋友給帶開，對於職棒風氣顯然已經造成不良影響。
富邦悍將球團、中職聯盟做出回應
富邦悍將球團在今（13）日發出聲明強調：「已立即檢討球埸保安維護作業流程。球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。」
「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」而中華職棒聯盟方面則是表示：「主要交由球團處理。」
⚾網友討論整理：
有網友建議應「將照片報給警察、檢察官」，表示公然猥褻為非告訴乃論案件，應可依法追溯。也有網友建議球團應該嚴懲，「應該規定永久不准入場」，呼籲球團：「再看到 直接叫警察！」
網友情緒憤怒 認為該找警察來
- 警察都在1樓而已，應該直接找來
- 棒球比賽是各年齡層都會去看的運動，不是風化場所耶，沒有場務人員來處理嗎？
- 影片中的行為已經有妨害風化及公然猥褻之嫌了吧…
球場小朋友多 不雅畫面太糟糕
- 看影片裡面還有小孩，這樣真的不行欸，
- 我好像還看到有小孩子在看？！
- 球場很多小朋友不太合適吧…
- 各位還敢讓小孩在新莊球場亂跑嗎
不該因為是外國人就寬鬆處置
- 台灣人應該更有對抗精神。遇到不可接受的行為，就該勇敢發聲！
- Taiwanese people and other foreigners, please stand up to losers and bad behavior like this