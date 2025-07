我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒驚傳有外國球迷鬧場,在富邦悍將昨(12)日新莊主場交手台鋼雄鷹一役的比賽中,突然有一群外國球迷在觀眾席有做出「不雅舉動」,在社群媒體上引起討論。不少人認為這些外國觀眾的行為不適合球場這種大眾場所,而且現場還有小孩,非常不合適,希望聯盟和球團能夠正視此事。而在今(13)日富邦球團和中職聯盟也對此做出回應。從影片中可看到,這一群外國人士闖上看談,並且疑似攜帶充氣娃娃上去拍照,也有球迷拍到一個在球場門口的影片,其中一人疑似對充氣娃娃做不雅動作,還有人Cos成啦啦隊,畫面充滿暗示。不少網友看到此影片都要求球團應該強硬起來處理,因為在影片中能看到現場有不少家庭攜帶小孩進場看球,看到這讓人不適一幕只能趕快把自家小朋友給帶開,對於職棒風氣顯然已經造成不良影響。富邦悍將球團在今(13)日發出聲明強調:「已立即檢討球埸保安維護作業流程。球團將持續強化管制區出入控管,提升觀眾席區安全人員的巡查頻率,如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為,將請現場警力協助予以驅離。」「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍,是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管,提升觀眾席區安全人員的巡查頻率,如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為,將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示,共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」而中華職棒聯盟方面則是表示:「主要交由球團處理。」有網友建議應「將照片報給警察、檢察官」,表示公然猥褻為非告訴乃論案件,應可依法追溯。也有網友建議球團應該嚴懲,「應該規定永久不准入場」,呼籲球團:「再看到 直接叫警察!」- 警察都在1樓而已,應該直接找來- 棒球比賽是各年齡層都會去看的運動,不是風化場所耶,沒有場務人員來處理嗎?- 影片中的行為已經有妨害風化及公然猥褻之嫌了吧…- 看影片裡面還有小孩,這樣真的不行欸,- 我好像還看到有小孩子在看?!- 球場很多小朋友不太合適吧…- 各位還敢讓小孩在新莊球場亂跑嗎- 台灣人應該更有對抗精神。遇到不可接受的行為,就該勇敢發聲!- Taiwanese people and other foreigners, please stand up to losers and bad behavior like this