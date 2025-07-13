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▲徐懷鈺的服裝造型與演出都很吸引觀眾。（圖／記者林柏年攝）

▲GENBLUE幻藍小熊在台灣與韓國都頗受歡迎，參加「S2O Taiwan潑水音樂節」釋放熱情與活力。（圖／記者林柏年攝）

S2O Taiwan潑水音樂節繼首日吸引萬人朝聖後，今（13）日則有5566、徐懷鈺、陳勢安以及U:NUS、GENBLUE幻藍小熊等上台演出。「平民天后」徐懷鈺穿著精心打造的戰袍登場，透露自己「獨自升級」，從基礎開始學習DJ刷碟等工夫，將在活動上首度展現，把過去經典的歌曲全都「大變身」，讓觀眾非常期待。在韓國與台灣都頗受歡迎的GENBLUE幻藍小熊，則有點遺憾沒能趕上GD權志龍在台北的演出，希望下次有機會能欣賞。徐懷鈺則是特別為了配合活動現場的氣氛，以具有未來感的造型出現，表示是為搭配電音的未來元素，自我打趣身上這套服裝可以「從夕陽西下到夜晚」，她自己很常去泰國的時候參加潑水節活動跟大家一起玩水槍戰，因此也很期待這次在台灣的S2O潑水音樂節，但承認最近身體比較虛弱，如果不小心衣服濕透，就會很危險，有可能會感冒。過往徐懷鈺都以熱情活潑的唱跳演出為主，近來獨自升級後又多了DJ表演的本事，她自謙「可能沒有那麼厲害」，表示「是從基礎開始學」，加上DJ的唱盤一直在變，需要去適應很多新的東西，她認為今晚會是一個很好的經驗，希望未來能夠在這方面給大家更多的表演，特地向大家喊叫：「不許先走喔。」很看重外界的反應。她之前在《小姐不熙娣》與小S重拾友誼，近半年來小S承受失去姊姊大S的打擊，徐懷鈺表示一直有傳訊息關心。當紅女團GENBLUE幻藍小熊也來參加S2O Taiwan潑水音樂節，除了帶來歌舞表演外，幾個女生也對S2O主舞台注意已久，希望演出結束就能夠到S2O主舞台玩水。提到這兩天風靡大台北的GD權志龍，她們表示昨天有經過小巨蛋，看到很多人在排隊，可惜這次她們沒機會欣賞，在韓國也沒碰過他，只能期待以後有機會了。今年S2O Taiwan潑水音樂節重磅卡司接力登場，「超兇網紅正妹」亞洲女子百大 DJ Veena登上S2O Taiwan主舞台熱力開炸，一身紅色透膚低胸背心，展現火辣身材及傲人北半球，一轉身露出白皙美背，搭配白色小短褲，在台上扭腰狂跳，性感登場！演出到一半她的好友沈建宏驚喜現身合體，兩人雙雙跳上DJ台，Veena賣力狂搖翹臀，嗨到直接走入觀眾群熱情互動，讓現場氣氛變得更加熱烈。