富邦悍將今（13）日持續在主場迎戰台鋼雄鷹，賽前邀請韓國嘻哈女團「YOUNG POSSE」擔任開球嘉賓，引發球迷熱烈支持，隊長Sunhye就笑說，團員都很期待這次有機會來台開球，「連在飛機上都在想像投球畫面，我會全力以赴的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
YOUNG POSSE於2023年主流出道　嘻哈曲風受Z世代歡迎

YOUNG POSSE是韓國DSP媒體於2023年所推出5人女子團體組合，成員包括Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun、Jieun。2023年10月18日以首張迷你專輯《MACARONI CHEESE》主打曲「MACARONI CHEESE」出道，受到年輕的Z世代歡迎，今日則受富邦悍將邀約來台開球。

Sunhye飛機上想像投球畫面　Jiana預告新專輯將發布

Sunhye就透露，5位團員都很期待這次開球，也討論許久，作為隊長的Sunhye將擔任投手，笑說在來台灣的飛機上，都不斷在想像投球畫面，希望可以開出好球。

至於YOUNG POSSE未來計畫，擔任開場打者的團員Jiana表示，「我們將在8月帶著新專輯回歸，炎熱的夏日，我們準備很多首消暑、又很嗨的歌曲給大家，請富邦悍將球迷一起期待一下。」

▲韓國嘻哈女團「YOUNG POSSE」開賽前，與富邦悍將球員集合喊聲擊掌。（圖／富邦悍將提供）
▲韓國嘻哈女團「YOUNG POSSE」開賽前，與富邦悍將球員集合喊聲擊掌。（圖／富邦悍將提供）

相關新聞

中職／外國球迷闖富邦主場做「不雅動作」！現場有兒童　網友炸鍋

中職／外國球迷有多失控？裸露、不雅動作全收錄　網喊：進黑名單

中職／統一獅「三麗鷗主題日」開紅盤！酷洛米開球全場高喊卡哇伊

中職／富邦悍將不一樣了？陳金鋒提到「一關鍵」：比數不會被拉開