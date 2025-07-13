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▲韓國嘻哈女團「YOUNG POSSE」開賽前，與富邦悍將球員集合喊聲擊掌。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（13）日持續在主場迎戰台鋼雄鷹，賽前邀請韓國嘻哈女團「YOUNG POSSE」擔任開球嘉賓，引發球迷熱烈支持，隊長Sunhye就笑說，團員都很期待這次有機會來台開球，「連在飛機上都在想像投球畫面，我會全力以赴的。」YOUNG POSSE是韓國DSP媒體於2023年所推出5人女子團體組合，成員包括Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun、Jieun。2023年10月18日以首張迷你專輯《MACARONI CHEESE》主打曲「MACARONI CHEESE」出道，受到年輕的Z世代歡迎，今日則受富邦悍將邀約來台開球。Sunhye就透露，5位團員都很期待這次開球，也討論許久，作為隊長的Sunhye將擔任投手，笑說在來台灣的飛機上，都不斷在想像投球畫面，希望可以開出好球。至於YOUNG POSSE未來計畫，擔任開場打者的團員Jiana表示，「我們將在8月帶著新專輯回歸，炎熱的夏日，我們準備很多首消暑、又很嗨的歌曲給大家，請富邦悍將球迷一起期待一下。」