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高雄市再傳虐童案！高雄市議員李雅慧今（13）日接獲陳情，鳳山某幼兒園一名教保員，見幼童沒有拿出藥袋就很狠甩了女童一巴掌，導致女童臉部紅腫、口腔出血，而該幼兒園，與三天前發生在諾貝爾幼兒園的事件共同處是現場還有其他老師，但都沒有人出面制止，因此她嚴正要求市府，立刻清查該幼兒園，調閱監視器主動調查是否還有其他未揭發案件。高雄市教育局回應，已接獲該起校安通報，施暴教保員已被解雇，全案調查中。日前高雄市鼓山區諾貝爾幼兒園明誠分校，發生職員對幼童「蓋布袋」事件，當下現場還有其他老師，卻未有人出面制止，沒想到三天後又有家長表示，鳳山某幼兒園一名教保員竟因幼童沒有拿出藥袋，就狠狠地甩了女童一巴掌，導致女童臉部紅腫、口腔出血，且根據孩子事後描述，老師打了她三個巴掌，全被監視器拍下。議員李雅慧表示「這不是情緒失控，是赤裸裸的暴力！」，且更讓人憤怒的是，此案與三天前發生在諾貝爾幼兒園的事件共同處是現場還有其他老師，但沒有出面制止。一個陌生人在街上打人，大家都知道要報警；為什麼在幼兒園裡，有人在傷害孩子卻可以視若無睹？李雅慧說，這不只是一、兩位教保人員的問題，而是托育制度出現嚴重破口。在教保人力長期不足、監督機制失能的情況下，暴力與失職只會一再重演。因此她嚴正要求市府立刻清查該幼兒園，調閱監視器主動調查是否還有其他未揭發案件、正視人力不足問題，檢討教保人員配置標準與薪資待遇，杜絕一人多職、臨時代班等高風險情況、推動「連帶責任制度」，鼓勵現場教職員通報、阻止，降低孩子持續遭受傷害的機會，並要求強化教保人員的身心健康評估與情緒管理機制。李雅慧強調，孩子最應該被保護的場域，卻接連出現暴力對待與現場教保人員默許的現象，請高雄市府一定要硬起來！對此，高雄市教育局回應，5月26日接獲該園校安通報，已立即下令要求該園保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查。此外，如調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。