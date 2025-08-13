我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞2023年12月讓中國遊客免簽入境後，訪馬的中國遊客從2023年的160萬人次，激增至2024年的340萬人次，成長幅度超過一倍，顯示免簽政策效果顯著。馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長凱魯費道斯（Khairul Firdaus）星期一在國會表示，今年首五個月入境大馬的中國遊客已有180萬人次，延續去年的強勁成長態勢。針對政府如何吸引中國約2500萬穆斯林及其他伊斯蘭國家遊客到訪大馬的問題，凱魯費道斯說，旅遊部的做法包括為大馬土著旅遊經營者協會等組織提供撥款，推展適合穆斯林的旅遊促銷活動，例如招待100多名中國和歐洲伊斯蘭宗教司到大馬旅遊。凱魯費道斯指出，今年首四個月，到大馬旅遊的伊斯蘭國家遊客最多的依序是印尼、孟加拉、巴基斯坦和哈薩克。其中，印尼遊客有129萬人次，孟加拉遊客有將近9萬人次。馬中兩國自2023年12月1日起實施為期一年的互免簽證入境安排。中國最初允許大馬公民最多免簽入境15天，去年5月延長至30天，大馬則給予中國遊客30天免簽待遇。兩國今年4月同意延長互免簽證安排五年，並將兩國公民的免簽停留期限延長至90天。此項免簽政策不僅大幅提升中國遊客赴馬旅遊意願，也為馬來西亞旅遊業帶來可觀收益。分析人士認為，隨著免簽期限延長至90天，預期將進一步刺激長期旅遊和商務往來，為兩國經貿關係注入新動力。馬來西亞政府積極推動清真旅遊，希望吸引更多穆斯林遊客，這不僅符合當地文化特色，也有助於開拓新的旅遊市場區隔。