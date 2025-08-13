我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》中，井浦新（右）與高橋一生首度同台演出，飾演被恐怖詛咒糾纏的神祕男子。（圖／原創娛樂creativecentury.tw）

《岸邊露伴》是高橋一生與太太定情作！粉絲笑喊：JoJo婚

井浦新加入《岸邊露伴》 高橋一生感恩前輩接住他

經典漫畫作品《JoJo的奇妙冒險》人氣角色「岸邊露伴」真人改編系列，終於在今夏迎來第2部電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，大膽挑戰世界遺產威尼斯全實景拍攝，講述幸福與詛咒如影相隨的命運試煉，電影將於8月15日在台上映。主演岸邊露伴長達6年的高橋一生上週來台宣傳電影，稱此次演出不同以往，感覺自己與角色「融為一體」，宛如踏上全新旅程！作為主演的高橋一生因《岸邊露伴》系列與女主角飯豐萬理江結緣，戲外也被粉絲暱稱為「JoJo婚」。此次2人再次於大銀幕並肩合作，一同聆聽經典歌劇《弄臣》，同坐露天咖啡館，攜手破解幽暗古城的神祕謎團。在最新釋出的劇照中，可見飯豐萬理江在小艇上揮手的可愛畫面，獨特水城氛圍令人心神嚮往。事實上，《懺悔室》拍攝現場也是透過船隻載運劇組人員與設備器材，戲裡戲外充滿威尼斯風情。除了原班人馬強勢回歸，此番新作更邀集日本一線實力派演員，令人萬分期待共演火花。以《法醫女王》在台灣迅速走紅的熟男大叔井浦新，於片中飾演告解罪惡的謎樣男人，近日在社群媒體X上轉貼了高橋一生與渡邊一貴導演來台照片，熱情留言「台湾（揮手）」向台灣粉絲們致意。《懺悔室》是他與高橋一生首次合作，2位優秀演員感情甚篤，高橋一生表示：「儘管在告解室中的那場戲讓我覺得很困難，和我搭檔的井浦新卻穩穩地接住了我！」在官方曬出的幕後花絮照中，可見高橋一生笑著從背後抱住井浦新的可愛畫面，也是「穩穩接住」了。岸邊露伴系列被粉絲視為原作者荒木飛呂彥的自我投射之作，在此次的電影改編中，不僅原作精髓獲得完美延續，同時譜出令人驚豔的新篇，令原作迷狂讚：「沒想到露伴老師真人化可以這麼合理！」、「本來很害怕慘遭真人化，但只能說被高橋一生迷倒！」首週入場特典更獲得日方同意，限量提供原作「荒木飛呂彥親繪手稿明信片」，引起漫迷熱烈討論。《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》講述漫畫家岸邊露伴無意間在教堂告解室中，聽見一名神秘面具男子的詭異懺悔，隨之展開一段如夢似幻的心理探索之旅，揭開「最大幸福伴隨著最深絕望」的真相。電影將於8月15日在台上映。