▲楊柳颱風持續發布「海上陸上警報」，颱風中心已在下午1時00分至1時10分之間登陸「台東太麻里」，預估下午5點前後，在台南附近出海。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風來勢洶洶，我國中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。按照預測路徑，楊柳颱風晚間將於福建至廣東一帶再度登陸，持續逼近香港。香港天文台表示，將密切關注颱風動態，評估今晚是否掛出3號風球。預計楊柳颱風將在明早最接近香港，屆時將給香港帶來狂風驟雨與雷暴，呼籲香港民眾注意。綜合港媒報導，香港天文台今日上修楊柳颱風的風力強度，且楊柳颱風的行進路徑往南偏，與香港更加接近。香港天文台表示，楊柳颱風預計在明日掃過福建至廣東內陸後逐漸減弱，但其帶來的狂風驟雨及雷暴，會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區與香港，海邊也會有大浪；隨着楊柳遠離減弱及高空反氣旋增強，一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，未來可能會帶來不穩定天氣。香港天文台表示，將持續關注颱風動向，評估今晚與明早是否掛出3號風球，甚至更高等級風球。具體情況仍要視乎楊柳颱風與香港距離、颱風強度及風力變化而定，天氣預測受多項因素影響，變化很大，目前難有定論，不同預測模式都只能當作參考。受到楊柳颱風外圍下沉氣流影響，香港今日部分地區將出現極端高溫，氣溫可達35度以上。今日白天香港將維持一號戒備信號。