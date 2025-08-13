夏天熱得不行，許多人希望可以24小時開冷氣，但又擔心收到電費帳單錢包會痛，就有民眾在Threads分享，他擔心家中的寵物兔寶寶中暑，所以兩個月、24小時都沒關冷氣，看到6到8月的電費帳單居然只要1837元！
原PO在Threads發文表示，他養了一隻兔寶寶，擔心牠熱、中暑，所以兩個月24小時冷氣沒關，原本以為夏季電費上路後，要繳好幾千元，結果收到6到8月的電費帳單，只要1837元！上一期（4到6月）則是1275元，讓他驚訝很便宜。
一換變頻省超多！內行人認證
根據原PO透露的資訊，他房間內的冷氣24小時沒關，給兔子吹，另外弟弟房間的冷氣是開12小時，客廳冷氣很少開，室內大約是26坪，最重要的冷氣是選用「萬士益一級變頻冷氣」，他指出，原本冷氣還是舊的窗型冷氣時，每期電費就要3700到5000元，用電很傷，換了變頻之後就超省電。
其他內行人表示，「我們也是開給貓貓吹，6到10月不關機26到27度，電費真的不貴，才多1千而已」、「我家換大金一級變頻電費也都1000多而已，真的不用怕開冷氣了，電費很省」、「變頻冷氣的電費其實沒有想中的貴」。
根據先前《NOWNEWS》記者實測，國際牌一級效能變頻冷氣設定27度，並搭配電風扇，吹一個月不關機，最終一個月的耗電量為191度，以1度電5元計算，電費為955元；記者也實測定頻冷氣設定26度，同樣搭配電風扇，一個月不關機，一個月耗電量竟來到261度，電費也飆到1305元。
台電傳授省電法 夏天爽吹冷氣也不怕
台電過去也曾傳授吹冷氣省電法，可以把冷氣溫度設定在26到28度，冷氣只要調高1度就可省6％電，加上開電風扇幫助室內空氣循環，可以加速降溫；清洗濾網也能增加冷房效果；開冷氣的時候要關閉門窗，防止冷氣外流；最重要的是，要換變頻、能源效率一級冷氣，才能有效省電。
資料來源：台灣電力公司
資料來源：台灣電力公司
