▲天心（右）跟韓國人老公結婚後維持遠距離戀愛。（圖／天心IG@skyheart1111）

演員天心近日出演節目《萌寵明星粗乃玩》時，曝光了她跟韓籍老公交往前的趣事，那就是她一度以為老公是同志。兩人釐清關係正式交往一個月後，天心就主動跟對方求婚，而兩人的婚姻也這樣即將邁入第10年。天心的老公職業是一名攝影師，一開始她從對方舉動上判斷誤會他是同志，甚至因為自己有很多「好姐妹」同志朋友，原本想帶著老公一起去跟他們一起玩。後來老公澄清表示「一直以來只想追求妳」，兩人才釐清關係正式開始交往。在跟韓籍男友正式交往了一個月後，天心主動問了對方：「你要不要娶我？」因為誤會開啟的戀情，也就這樣維持了10年的婚姻。不過其實天心在結婚前，她其實是一個不婚主義者，因此結婚消息宣布時，演藝圈好友楊謹華還驚訝表示，「天心明明說自己是不婚主義者！」婚後天心表示，其實自己也被嚇到了，但因為覺得這個男生太好了，所以想要綁住他，讓不婚主義者的天心正式走入了婚姻。不過天心跟老公工作重心各在韓國跟台灣，因此兩人開啟了遠距離婚姻的生活，靠著天天視訊、講電話的方式來維持感情。關於讓老公來台灣定居這件事，天心曾在《辣個女王》節目受訪時提過，雖然很想要天天看到對方，但若是強迫對方來定居的話大家是不會快樂的，她認為現在韓國、台灣的機票很便宜，有空隨時都可以跟對方見面，不用強求要住在一起。