我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風來了中部卻熱翻天！大里飆37.9度超驚人

▲氣象專家吳聖宇提到，台灣北部、東北部，則因為楊柳颱風外圍氣流繞山造成的角隅流強風，「很多觀測站都有看到9-11級的陣風，部分山頭甚至有12級」。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

楊柳颱風後續影響一次看！中心離快速離開台灣

8月12日全台氣溫排行

▲8月13日全台氣溫排行前幾名都由台中、彰化奪下，台中大里更在下午4點出現37.9度高溫。（圖／中央氣象署）

楊柳颱風今（13）日下午13時登陸台東太麻里，下午16時從台南七股出海，快閃台灣本島3小時。不過，與台東、台南等縣市面臨的狂風暴雨現況，有許多台中市民反而覺得今天熱到爆，當地甚至出現焚風現象。對此，氣象專家吳聖宇也解釋，這是受到的影響。中央氣象署今（13）日下午針對台中市、彰化縣發布高溫資訊，今晚台中為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣為黃色燈號，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫。甚至因為地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。也有許多台中民眾在臉書上紛紛困惑表示：「對此，氣象專家吳聖宇也解答，中部地區受到背風沉降增溫現象，「溫度最高的台中大里來到37.9度，這部分也要等到颱風更往西走，風向轉變之後，沉降增溫的現象才會消失。」吳聖宇也提到，楊柳颱風下午16時順利自台南七股出海，並且正繼續以很快的速度離開台灣之中，不過幾個現象還是有發生，「首先是颱風南側的雲雨帶重建，最明顯的一條自恆春半島、屏東一路往北影響到沿岸，都有帶來顯著的降雨，幸好這颱風沒有拖泥帶水的持續往西北西走，所以這條雲雨帶大部分落在海面上」，在陸地上的部分未來也將逐漸往西北移動，在還沒有離開陸地之前，提醒南部的朋友要持續注意降雨的情況。至於北部、東北部，則因為楊柳颱風外圍氣流繞山造成的角隅流強風，「很多觀測站都有看到9-11級的陣風，部分山頭甚至有12級」，吳聖宇也補充，這就是北部並不會太無感的情況，預估角隅流強風會隨著颱風西進遠離而逐漸減小下來，晚間仍偶有較強風力，但會隨著時間慢慢變小。