我是廣告 請繼續往下閱讀

114年全國性公投將在8/23(六)舉行投票，年滿18歲國人有公民投票權，中選會以電視、網路影片、廣播、海報多元管道，秉持多元、平等精神，製作手語翻譯、原住民族16族語、新住民語言字幕多元版本，協助各族群公民，平等獲得選務資訊。中選會表示，公投選務電視影片訴求「每一步都是前進的力量」，象徵「公民的每一張選票，都是推動民主向前的力量」，年輕清新風格，呼籲年滿18歲國人，8月23日(六)早上8 點到下午4點，帶投票三寶：國民身分證、印章、投票通知單前往投票。電視廣告有華語、台語、客語配音，也製作手語翻譯，以及越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語、英語等6國新住民語言字幕版本，並邀請新住民網紅分享，把選務資訊推廣到每個族群。網路影片的「選務家族」是今年中選會選務宣導的一大創意亮點，公投票、票匭等選務物件搖身一變為「公投票君」「票匭君」創意宣導，提醒民眾公投應該注意的大小事、6歲以下兒童可一起進入投票所等投票便民措施、公投主文為何之外，也針對選務公開透明的機制與流程加以說明，有助民眾提升對網路資訊的識讀能力，不要被錯假訊息誤導。中選會表示，原住民族委員會致力於推動族語復興，振興流失的族語以及原住民族文化，中選會以平等尊重精神並配合政策走向，在財團法人原住民族語言研究發展基金會的協助下，委請16個原住民族族語專業師資，針對投票日期、時間、投票帶三寶等資訊翻譯，以原住民族熟悉、親切的母語溝通。中選會克盡職責推廣選務，保障各族群公民平等獲得選務資訊的權益，也呼籲全體公民踴躍投票，參與中華民國台灣珍貴的民主制度。