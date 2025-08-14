我是廣告 請繼續往下閱讀

「泰國清邁象」粉絲專頁近日分享一組充滿創意與幽默感的泰國 T 恤設計，只見南京紅姐的迷因被印在上面，引發網友熱烈討論。這些設計融合惡搞、趣味及強烈個性元素，不僅是日常穿搭的選擇，更像是一場「勇氣測試」，讓穿著者走在街上時回頭率飆升。南京市公安局江寧分局前陣子發布通報，一名38歲焦姓男子，假扮女性並自稱為「紅姐」，與多名男子發生性行為，期間未戴套，還涉嫌偷拍影片在網上傳播；根據中國社群平台所流傳的多個影像畫面顯示，受害者包括健身教練、大學生、已婚人夫、外籍人士，甚至傳出有受害者染上性病。貼文中指出，泰國的創意服飾向來以大膽和出其不意著稱，從諷刺標語、趣味插圖到文化梗應有盡有，吸引不少遊客特地前往市集與特色商店尋寶。無論是旅遊紀念品或自我風格展現，這些 T 恤都能讓人過目難忘。粉專打趣地表示，這些衣服不僅考驗穿搭勇氣，也考驗個人幽默感，「敢穿的就站出來，不敢穿的…也可以幫忙拍照」。不少網友在留言區標註好友，紛紛表示想揪團購買，並比拼誰能駕馭最具挑戰性的款式。根據當地商家說法，泰國的創意 T 恤市場近年持續成長，尤其在曼谷（Bangkok）、清邁（Chiang Mai）和芭達雅（Pattaya）等觀光熱門景點，創意服飾攤位成為旅客必逛景點之一。設計主題涵蓋流行文化、社會議題甚至時事新聞，讓服飾成為行走的話題。觀光業者指出，許多旅客購買後不僅自己穿，也會作為伴手禮帶回國送朋友，藉此分享泰國的幽默文化與創意精神。這種結合觀光與文化輸出的模式，也間接推動了當地小型設計工作室與市集經濟發展。目前該粉絲專頁已開放網友票選最受歡迎的 T 恤款式，並表示若反應熱烈，不排除舉辦團購或限量預購活動。貼文最後更邀請大家留言分享「最想開團的那一件」，呼籲將泰國的創意穿上街頭，成為行動中的文化大使。