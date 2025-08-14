我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國央行週三宣布降息25個基點至1.5%，這是過去10個月來第4度降息，顯示央行積極因應經濟成長疲軟和美國關稅政策衝擊。央行貨幣政策委員會更透露，未來仍有進一步放寬貨幣政策的空間。泰國央行貨幣政策委員會全票通過降息決議，希望透過更寬鬆的貨幣政策支撐經濟，協助企業調整營運策略，並減輕中小企業和低收入家庭的負擔。委員會秘書薩卡波表示，目前的經濟情況需要更具支持性的金融環境。在本輪降息循環中，央行已4度調降政策利率，累計降幅達100個基點。去年10月首度降息後，今年2月、4月和8月分別降息25個基點，僅6月會議維持利率不變。路透社調查的26位經濟學家中，19位預測政策利率將在2025年底降至1.25%，1位預測降至1.00%，7位認為將維持在1.5%。泰國通膨率自4月以來持續呈現負值，全年都低於央行設定的1%至3%目標區間。委員會也承認經濟出現更多疲軟跡象。貨幣政策委員會在聲明中表示：「預估2025年和2026年泰國經濟成長將接近先前評估。然而，美國貿易政策將加劇結構性問題並削弱競爭力。此外，經濟特定部門變得更加脆弱，特別是中小企業。」泰國央行預測今年GDP成長率為2.3%，並將在10月會議中檢討2025年和2026年的成長預測。薩卡波指出，今年下半年經濟放緩預料將受美國貿易政策直接和間接影響，加上區域競爭加劇導致短程觀光客人數下滑。委員會聲明指出：「這些發展將影響中小企業、員工和自營工作者的收入。由於消費者信心疲軟和收入軌跡惡化，預期民間消費將持續低迷。」聲明也提到，信貸成長仍呈負值，原因是信貸風險增加，特別是小企業和低收入家庭，加上債務償還壓力加重，以及大企業在經濟不確定性升高下減少信貸需求。下次貨幣政策委員會會議將於10月8日召開，新任總裁維泰·拉塔納空（Vitai Ratanakorn）將在10月1日接替屆齡退休的謝塔普就職。市場分析師原本預期央行在2025年剩餘時間會降息兩次，但週三降息的時機仍讓部分經濟學家感到意外。開泰研究中心副總經理納塔蓬·崔拉塔納西里庫（Nattaporn Triratanasirikul）表示，該中心原本不預期本週會降息。「委員會聲明清楚顯示，決策主要是因應中小企業面臨的挑戰，它們現在除了長期結構性問題外，還要承受美國關稅的額外負擔。」開泰研究預期央行可能在10月會議再度降息，但不排除12月再降息的可能性。暹羅商業銀行經濟情報中心資深經濟學家普雅瓦·斯里辛（Poonyawat Sriesing）表示，考量美國關稅等經濟風險增加，而通膨仍然溫和，他的團隊預期會有週三的降息決定。「雖然泰國獲得較低的19%關稅稅率，相較於原先宣布的36%，但這並不保證泰國出口能順利進入美國市場。美國進口商肯定會要求更低價格，壓縮泰國產品的利潤空間。」普雅瓦說。他指出，其他國家也可能採取保護主義措施來保護國內市場免受出口湧入衝擊。暹羅商業銀行經濟情報中心維持2025年GDP成長率1.5%至2%的預測，等待國家經濟社會發展委員會週一公布的第二季官方GDP數據。普雅瓦表示，前7個月出口成長15%後，全年出口仍可能錄得成長。「我們更擔心明年的經濟成長，屆時出口將大幅下滑。」