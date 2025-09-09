iPhone 17凌晨正式登場！Apple發表會預計台灣時間9月10日凌晨1點登場。發表會前滿滿爆料，像是會有首度登場的Air系列、相機模組大改版、前鏡頭升級到2400萬畫素等。《NOWNEWS今日新聞》整理關於iPhone 17系列網傳的所有新登場功能，讓你一次看完新機重點。

▲國外爆料大神一口氣公開iPhone 17系列四款機型共17色的模型機。（圖／翻攝Sonny Dickson X）
首度最薄iPhone 17 Air登場，取消大螢幕Plus版本

取消大螢幕的Plus系列，改為超薄設計的Air機型。這次iPhone 17 Air厚度僅5.5mm，有望打破過往iPhone機身紀錄，預計將帶來更俐落手感。為了極致Air機身，傳聞鏡頭只剩下一顆，電量也減少。除了薄，iPhone 17 Air還沒發表就被一路唱衰，很考驗果粉的信仰。

首度全球機型使用eSIM

因iPhone 17 Air為了極致的超薄機身，傳聞可能全球都會取消實體SIM卡槽，全面採用eSIM設計。

▲蘋果iPhone 17 Air傳聞價格會延續iPhone 16 Plus的定價，應該不會再往上漲。（圖／翻攝9to5mac）
首次相機模組大改版，iPhone 17 Pro三鏡頭全為4800萬畫素

Pro系列全面導入「橫向長條鏡頭模組」設計，鏡頭、LiDAR及閃光燈橫排一字展開，辨識度相當高。望遠鏡頭從1200萬畫素升級到4800萬畫素，有望從5倍光學變焦提升到8倍，讓三鏡頭全部統一為4800萬畫素。

首次自拍鏡頭改為2400萬畫素，四款一起升級

不只後置相機升級，傳聞iPhone 17四款機型的自拍前鏡頭全部升級，從原本的1200萬畫素升級到2400萬畫素。蘋果從2019年的iPhone 11系列開始使用1200萬畫素前鏡頭，時隔5年之久，終於再次升級。

首次最強Pro級AI晶片，iPhone 17 Pro限定

Pro系列首度採用台積電3nm製程A19 Pro晶片，支援本地AI、強大影像運算，搭配12GB LPDDR5X記憶體，AI功能、影像剪輯、語音及多App運算全部流暢升級。

首次全鋁合金一體機身

蘋果首次將旗艦機型主打鋁合金一體成型，放棄鈦金屬與玻璃夾心設計，不但更輕也更有效散熱。

首次全系列使用120Hz ProMotion刷新率

120Hz ProMotion刷新率從Pro款擴展至全系列，提升顯示流暢度，但基礎款和Air刷新的能效和自適應層級略低於Pro款。

首次Pro彩度最高顏色

顏色的部分上，傳聞Pro除了基本的黑、白、灰、深藍之外，有可能會再加入橘色，一改原本低彩度的設計，成為彩度最高的Pro系列。

▲國外爆料iPhone 17 的相機按鍵，當中似乎也透露出iPhone 17 Pro最終拍班定案的顏色。記者實際透過Gemini 生成出iPhone 17 Pro假想圖，這樣的橘色可以接受嗎？(非實機照，圖／Gemini AI生成)
iPhone 17發表、預購、開賣

發表日：9月9日，台灣時間9月10日凌晨1點

傳聞預購日：9月12日(五)

傳聞開賣日：9月19日(五)

發表會可以期待什麼？

眾所矚目的焦點會放在iPhone 17系列，除了有基本款的iPhone 17標準版，還會話題十足的首度出現的輕薄款iPhone 17 Air，而Pro系列的iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max相機模組大改版。預計還會有3款智慧錶，包含：Apple Watch S11、Ultra 3和 SE3。

蘋果發表會哪裡看？

蘋果官網

蘋果官方YouTube


