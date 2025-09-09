我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國外爆料大神一口氣公開iPhone 17系列四款機型共17色的模型機。（圖／翻攝Sonny Dickson X）

首度最薄iPhone 17 Air登場，取消大螢幕Plus版本

首度全球機型使用eSIM

▲蘋果iPhone 17 Air初登場，傳聞會全球統一使用eSIM。（圖／翻攝9to5mac）

首次相機模組大改版，iPhone 17 Pro三鏡頭全為4800萬畫素

首次自拍鏡頭改為2400萬畫素，四款一起升級

首次最強Pro級AI晶片，iPhone 17 Pro限定

首次全鋁合金一體機身

首次全系列使用120Hz ProMotion刷新率

首次Pro彩度最高顏色

▲外媒Po出iPhone 17 相機按鍵，當中似乎也透露出iPhone 17 Pro最終拍班定案的顏色。記者實際透過Gemini 生成出iPhone 17 Pro假想圖。(非實機照，圖／Gemini AI生成)

iPhone 17發表、預購、開賣

發表會可以期待什麼？

蘋果發表會哪裡看？

iPhone 17凌晨正式登場！Apple發表會預計台灣時間9月10日凌晨1點登場。發表會前滿滿爆料，像是會有首度登場的Air系列、相機模組大改版、前鏡頭升級到2400萬畫素等。取消大螢幕的Plus系列，改為超薄設計的Air機型。這次iPhone 17 Air厚度僅5.5mm，有望打破過往iPhone機身紀錄，預計將帶來更俐落手感。為了極致Air機身，傳聞鏡頭只剩下一顆，電量也減少。除了薄，iPhone 17 Air還沒發表就被一路唱衰，很考驗果粉的信仰。因iPhone 17 Air為了極致的超薄機身，傳聞可能全球都會取消實體SIM卡槽，全面採用eSIM設計。Pro系列全面導入「橫向長條鏡頭模組」設計，鏡頭、LiDAR及閃光燈橫排一字展開，辨識度相當高。望遠鏡頭從1200萬畫素升級到4800萬畫素，有望從5倍光學變焦提升到8倍，讓三鏡頭全部統一為4800萬畫素。不只後置相機升級，傳聞iPhone 17四款機型的自拍前鏡頭全部升級，從原本的1200萬畫素升級到2400萬畫素。蘋果從2019年的iPhone 11系列開始使用1200萬畫素前鏡頭，時隔5年之久，終於再次升級。Pro系列首度採用台積電3nm製程A19 Pro晶片，支援本地AI、強大影像運算，搭配12GB LPDDR5X記憶體，AI功能、影像剪輯、語音及多App運算全部流暢升級。蘋果首次將旗艦機型主打鋁合金一體成型，放棄鈦金屬與玻璃夾心設計，不但更輕也更有效散熱。120Hz ProMotion刷新率從Pro款擴展至全系列，提升顯示流暢度，但基礎款和Air刷新的能效和自適應層級略低於Pro款。顏色的部分上，傳聞Pro除了基本的黑、白、灰、深藍之外，有可能會再加入橘色，一改原本低彩度的設計，成為彩度最高的Pro系列。發表日：9月9日，台灣時間9月10日凌晨1點傳聞預購日：9月12日(五)傳聞開賣日：9月19日(五)眾所矚目的焦點會放在iPhone 17系列，除了有基本款的iPhone 17標準版，還會話題十足的首度出現的輕薄款iPhone 17 Air，而Pro系列的iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max相機模組大改版。預計還會有3款智慧錶，包含：Apple Watch S11、Ultra 3和 SE3。