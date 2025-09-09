我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓一對營建富商夫婦在參議院藍帶委員會聽證會上爆料，指控至少17名眾議員與公共工程部高層長期收受鉅額回扣，回扣比例甚至高達防洪工程總額的四分之一，才讓他們順利取得政府合約。這起指控震撼全國，不僅導致公共工程部長火速辭職，也掀起輿論怒潮。天主教會呼籲全面追訴並追回不義之財，青年團體與網民則在社群發起「#FloodOfCorruption」運動，要求公布涉案名單。迪斯卡亞夫婦（Pacifico與Sarah Discaya）在參議院藍帶委員會作證時指出，防洪工程要獲得核准，往往必須交付高達總經費25%的回扣。他們雖未在公開場合列出完整名單，但透露手上保存有付款時間、地點及相關資料，願意在閉門會議中詳細提供。兩人並坦言「擔心性命安全」，因為迄今未獲得任何官方保護。根據菲律賓公共工程部資料，菲律賓三年來投入逾5450億披索（約新台幣2943億元）興建防洪設施，卻傳出偷工減料與「幽靈工程」橫行。今年7月的連續颱風和季風豪雨已造成數百萬人受災、數十人罹難，貧困家庭首當其衝，讓這場貪腐更顯得冷血與殘酷。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統親自巡視後痛斥貪腐規模「駭人聽聞」，並宣布成立獨立調查委員會，承諾對涉案政商嚴懲不貸。這場聽證會吸引全國關注，因為除了迪斯卡亞夫婦外，另有14家營建公司受邀，但大多否認曾賄賂立委或公共工程部。另一方面，被點名涉案的眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）強烈否認指控，反批這是「惡意抹黑與謊言」，聲稱若有人冒用他的名義索賄，完全是未經授權。天主教會在主日彌撒後公開聲明，要求政府徹查弊案、追回被侵吞的公帑，並呼籲年輕人善用社群媒體揭露不公。「這不只是政治問題，而是道德淪喪的警鐘。」一位主教直言。網路上甚至掀起「#FloodOfCorruption」標籤運動，短時間內吸引數萬網民轉發。菲律賓民間團體也指出，基礎建設長期是貪腐溫床。依據「透明國際」（Transparency International）去年公布的貪腐印象指數，菲律賓在全球180個國家中排名第115，顯示制度性弊病根深蒂固。分析人士認為，此案若能真正突破國會自保文化，將可能成為反貪腐的歷史轉折，但若流於政治角力，恐怕只會重蹈覆轍。今年7月，連續颱風與季風豪雨引發大規模洪患，造成數百萬人受影響、超過30萬人流離失所，至少26人罹難，多為貧困居民。小馬可仕在受訪時一度哽咽，強調「那些最需要保護的人卻最先受害，這是國家的恥辱」。目前，參眾兩院、行政部門及獨立委員會已同步展開調查，檢舉平台也湧入上千件投訴，內容包括施工品質差、工程延宕甚至資金去向不明等問題。外界普遍關注，這場貪腐風暴是否會撼動國會既有權力結構，甚至引發司法大案。