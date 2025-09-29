我是廣告 請繼續往下閱讀

▲JULIE（左）在包廂約會男性的影片被流出。（圖／翻攝自微博）

韓國女團KISS OF LIFE隊長JULIE在餐廳包廂跟男偶像約會的監視器畫面被流出，許多人猜測男方身分為VERIVERY岡旻，對此男方迅速否認：「是虛假謠言。」而JULIE的公司也發聲回應，「藝人私生活難以確認。」日前微博中流傳著一段JULIE坐在包廂中，和一名男子靠得極近的監視器畫面，兩人氣氛看起來十分曖昧，還不時有肢體接觸。其中女方正臉因為有被拍到，被認為是KISS OF LIFE隊長JULIE；而男生則被猜測是VERIVERY岡旻。消息傳出後，JULIE的經紀公司回應，「藝人的私生活難以回覆。」岡旻的經紀公司也對外發聲，「近期關於VERIVERY成員的流言蜚語，全部都是不實謠言，這已經嚴重影響到藝人名譽。」同時指出若是接下來還有類似謠言散播的話，公司將會採取法律責任。有網友指出，該監視器影片起初是從韓國的外流平台中所流出，不法份子透過侵入IP竊取許多監視器畫面，並且透過「女偶像」等標題吸引他人購買。並且流出的監視器畫面當天也不是JULIE跟男性的2人聚會，當天其實是2男2女的朋友聚會，呼籲僅看到片段的網友不要任意斷定偶像的行為，並且拒絕觀看這些透過不法手段獲得的外流影片。