▲黎姿（如圖）家境差，小小年紀就成為童工，照顧弟弟、分擔生活重擔。（圖／翻攝自IG ＠gigilai_official）

▲黎姿（右）弟弟車禍後，她拍戲兼顧醫院生活，馬廷強（左）始終在旁支持，分擔壓力。（圖／翻攝自黎姿臉書）

香港藝人黎姿今（1）日迎來54歲了！黎姿在1996年以電影《古惑仔》小結巴一角走紅，她也曾是TVB當家花旦，看似光線亮麗的女神早年卻歷經家道中落，與家人住在香港的劏房裡，環境惡劣、生活拮据，年紀輕輕就必須跟母親一起賺錢撐家。2007年黎姿弟弟還因車禍癱瘓，讓黎姿一邊拍戲一邊照顧他，身心俱疲。所幸，交往多年的「殘疾富豪」馬廷強始終陪伴左右，還承諾照顧她一輩子，最終打動她芳心，兩人也於2008年步入婚姻。螢幕上的女神黎姿，其實有著與光環截然不同的童年。父親因腦膜炎幾近失聰、視力受損，祖母離世後遺產又拱手讓人，家境急轉直下，一家從豪宅搬進九龍劏房，惡劣環境連廁所都要與鄰居共用，父親勉強在廚房搭建簡陋洗手間，卻讓飯桌上總伴隨異味；生活不止老鼠出沒，還有黑幫追債與鄰里欺凌。為了生計，母親拼命當貨車司機，小小年紀的黎姿也登台演出，與母親並肩養家，更一肩挑起照顧弟弟的責任。艱難歲月，卻淬煉了她日後堅毅與耀眼的光芒。除了原生家庭。黎姿的愛情路也堪比八點檔。6歲時，她與大自己21歲的漫畫大師黃玉郎傳出緋聞，原以為是「公主與王子」的美麗邂逅，卻在最後被對方回頭尋找前妻而劃下句點。據傳，黎姿當年因心碎難耐，一度苦苦哀求，甚至萌生輕生念頭，仍無法挽回這段感情。此後雖然她身邊不乏富豪、醫生與金融才俊追求，卻始終未能攜手步入婚姻，直到遇上被外界稱為「殘疾富豪」的馬廷強，黎姿的愛情與人生也迎來轉機。據悉，馬廷強鍥而不捨追求6年，直到在2007年，黎姿弟弟因車禍半身癱瘓，她白天拍戲、深夜趕醫院，幾乎要累垮，馬廷強卻始終默默陪伴，不僅分擔醫療與生活壓力，更許下「我會照顧你一輩子」的承諾。這份真摯與堅持，徹底打動黎姿，最終讓她選擇攜手共度一生。2008年，兩人於尖沙咀半島酒店舉行浪漫婚禮。2008年，為了照顧因車禍癱瘓的弟弟，黎姿也毅然淡出演藝圈，生活重心全轉向家庭與事業，接手家族醫美生意，並成為卓珈控股集團董事會主席兼CEO，成功在商場闖出一片天。淡出演藝圈多年，黎姿外貌依舊保持得宜，全靠規律運動與飲食。最近，她在香港尖沙咀海旁跑步打卡，幽默寫下「下工後的運動」，展現輕鬆又自律的生活態度；上月29日，她再度分享步道跑步照，姿態俐落、精神奕奕，自律生活令人佩服，展現她從容而精彩的日常。10月1日的壽星不只有黎姿！還有台灣歌手黃韻玲、台灣歌手蔣卓嘉、台灣歌手周予天、中國歌手毛不易、香港演員周麗欣，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！