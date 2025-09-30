我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政X咖波聯名來了！全台6間咖波郵局超可愛地點一覽

博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，打造6處不同主題「咖波郵局」。

在指定咖波臨時郵局集滿6個戳記，就有機會得到咖波IP創作者亞拉老師親筆簽名郵票框，限量前100份，數量有限送完為止。

▲中華郵政將在郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，打造6處不同主題「咖波郵局」。（圖/中華郵政提供）

中華郵政X咖波聯名商品、價格一次看！數量有限要買要快

僅在全台6間「咖波臨時郵局」以及「i集郵」才限定開賣

▲中華郵政聯名咖波推出周邊商品，價格最貴不到500元，數量有限，售完為止。（圖/中華郵政提供）

知名IP咖波的作者是誰？亞拉老師打造咖波宇宙超療癒

作者其實是台灣漫畫家「亞拉老師」

接下來在10月3日至11月底，也將在台北華山1914文化創意產業園區進駐快閃店，現場各式各樣的咖波商品任君挑選，消費滿2000元還可以獲得「2025台灣百味金屬鑰匙圈」乙個