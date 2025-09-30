中華郵政和知名IP咖波聯名來囉！今（30）日下午2時，中華郵政將在台北北門郵局舉辦「貓貓蟲咖波郵票」發行暨商品發表會，這是中華郵政首次跟台灣原創IP跨界合作，不僅是郵票設計突破，也展現郵政年輕活潑的一面，將在全台打造6間可愛的咖波臨時郵局，讓民眾可以拍照打卡，還推出眾多周邊商品、集章活動等，《NOWNEWS》特別整理相關活動相關資訊，帶民眾一文看懂可愛貓貓蟲咖波跟中華郵政合作的魅力。
中華郵政X咖波聯名來了！全台6間咖波郵局超可愛地點一覽
中華郵政今天下午2時，在台北北門郵局挑高大廳將舉辦「貓貓蟲咖波郵票小全張」發行暨商品發表會，並且將在郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，打造6處不同主題「咖波郵局」。
6間咖波郵局都有不同的主題，自9月30日至11月21日推出「集戳趣旅行」活動，凡在6間「咖波郵局」購買集郵商品滿800元的話，就會贈送限量集戳本，在指定咖波臨時郵局集滿6個戳記，就有機會得到咖波IP創作者亞拉老師親筆簽名郵票框，限量前100份，數量有限送完為止。
中華郵政X咖波聯名商品、價格一次看！數量有限要買要快
然而這次中華郵政跟咖波的聯名，推出「咖波悠遊好日字」系列商品，僅在全台6間「咖波臨時郵局」以及「i集郵」才限定開賣，數量有限，要買的民眾也要記得手腳要快哦！以下是這次郵局聯名咖波周邊商品項目以及價格一次看。
📍咖波側背包480元
📍咖波零錢包290元
📍咖波馬克杯2款380元
📍咖波絨毛娃娃300元
📍咖波郵差絨毛娃娃300元
📍咖波雙面抱枕450元
📍咖波造型卡50元
📍咖波的幸福小包郵摺420元
知名IP咖波的作者是誰？亞拉老師打造咖波宇宙超療癒
然而這個超可愛的IP咖波，看起來又像蟲又像貓，許多大朋友小朋友都非常愛，作者其實是台灣漫畫家「亞拉老師」，大學主修資管的他，因為喜歡畫畫在大二時買了電腦繪圖版，開啟了他自學創作之路，偶然創造咖波一角持續至今，打造出超療癒的「咖波宇宙」。
除了這回跟中華郵政合作，展現出咖波不同的魅力所在，接下來在10月3日至11月底，也將在台北華山1914文化創意產業園區進駐快閃店，現場各式各樣的咖波商品任君挑選，消費滿2000元還可以獲得「2025台灣百味金屬鑰匙圈」乙個，喜歡咖波的民眾千萬別錯過兩波活動囉！
資料來源：中華郵政官網、貓貓蟲咖波官網
