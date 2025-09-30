我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內田真禮、石川界人一起發表結婚聲明。（圖／X@内田真礼@maaya_taso）

▲石川界人是知名聲優，代表作為《排球少年！！》影山飛雄、《一拳超人》傑諾斯、《精靈寶可夢 太陽&月亮》卡奇。（圖／石川界人@ish_kaito

▲▼內田雄馬（上圖）是知名聲優、內田真禮的弟弟，老婆為日高里菜（下圖）也是聲優。（圖／内田雄馬公式アカウント@yuma_u_official）

日本聲優內田真禮和石川界人今（30）日透過X聯名發表結婚喜訊！由於內田真禮的弟弟是聲優內田雄馬，而雄馬的妻子正是聲優日高里菜，於是網友們驚呼：「內田真禮、日高里菜、內田雄馬、石川界人變成一家人，太猛了吧」、「這一家族的聲優陣容太誇張」。內田真禮和石川界人在X公開附有親筆簽名的結婚聲明，表示：「突然的報告，內田真禮與石川界人已經結婚了。」他們也向粉絲與相關人士致謝，並說：「在一起度過的時間裡，我們越發堅定要攜手共度今後的人生，因此以結婚的形式踏出新的一步。」2人更強調：「迎接新的人生階段，我們會比以往更具責任感，努力在人格與表現者的身分上持續成長。」最後則寫道：「雖然我們還很不成熟，但希望大家能繼續給予支持與指導，也懇請大家溫暖的守護我們。」社群媒體上除了湧入「青豬婚！（2人都是《青春豬頭少年系列》配音員）」、「恭喜結婚！」等祝福外，因為內田真禮和石川界人是知名聲優，內田真禮的弟弟內田雄馬、弟媳日高里菜也都是聲優界翹楚，讓更多人驚嘆這組合：「內田真禮、石川界人、日高里菜、內田雄馬，這家聲優家族太誇張了」、「直接變成超強聲優家族」、「想像4人一起過年聚會的畫面，太強大」。另外，因為內田真禮曾演出《偶像大師 灰姑娘女孩》，弟弟內田雄馬與石川界人參與《偶像大師 SideM》，日高里菜則在《偶像大師 星耀季節》登場，網友更直呼：「這4人全都參與過偶像大師系列」、「根本華麗的偶像大師家族」、「一家人就能組一個完整的偶像大師團」。致各位突然的報告，此次內田真禮與石川界人結婚了。至今能夠持續演藝活動，全是因為一直以來支持我們的粉絲們，以及關係者各位的幫助，我們再次深表感謝。 承蒙大家溫暖的聲援與支持，才能走到今天。我們同樣在演藝圈活動，彼此是能互相理解與尊重工作的珍貴存在。 在一起度過的日子裡，我們越發堅定了今後要攜手共度人生的想法，因此決定以結婚的形式，邁出新的一步。迎接人生的新階段之際，我們會比以往更具責任感，並努力作為人、作為表演者持續成長。 希望能藉由婚姻生活培養出更豐富的經驗與感性，並將其運用於今後的活動中。雖然我們2人仍很不成熟，但懇請大家今後也能給予不變的支持與指導。 並希望各位能溫暖地守護我們。令和7年9月30日 內田真禮 石川界人