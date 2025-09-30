日本聲優內田真禮和石川界人今（30）日透過X聯名發表結婚喜訊！由於內田真禮的弟弟是聲優內田雄馬，而雄馬的妻子正是聲優日高里菜，於是網友們驚呼：「內田真禮、日高里菜、內田雄馬、石川界人變成一家人，太猛了吧」、「這一家族的聲優陣容太誇張」。
內田真禮和石川界人結婚 全文公開
內田真禮和石川界人在X公開附有親筆簽名的結婚聲明，表示：「突然的報告，內田真禮與石川界人已經結婚了。」他們也向粉絲與相關人士致謝，並說：「在一起度過的時間裡，我們越發堅定要攜手共度今後的人生，因此以結婚的形式踏出新的一步。」
2人更強調：「迎接新的人生階段，我們會比以往更具責任感，努力在人格與表現者的身分上持續成長。」最後則寫道：「雖然我們還很不成熟，但希望大家能繼續給予支持與指導，也懇請大家溫暖的守護我們。」
史上最狂聲優家族！全網嚇傻
社群媒體上除了湧入「青豬婚！（2人都是《青春豬頭少年系列》配音員）」、「恭喜結婚！」等祝福外，因為內田真禮和石川界人是知名聲優，內田真禮的弟弟內田雄馬、弟媳日高里菜也都是聲優界翹楚，讓更多人驚嘆這組合：「內田真禮、石川界人、日高里菜、內田雄馬，這家聲優家族太誇張了」、「直接變成超強聲優家族」、「想像4人一起過年聚會的畫面，太強大」。
另外，因為內田真禮曾演出《偶像大師 灰姑娘女孩》，弟弟內田雄馬與石川界人參與《偶像大師 SideM》，日高里菜則在《偶像大師 星耀季節》登場，網友更直呼：「這4人全都參與過偶像大師系列」、「根本華麗的偶像大師家族」、「一家人就能組一個完整的偶像大師團」。
📌內田真禮、石川界人結婚聲明全文：
致各位
突然的報告，此次內田真禮與石川界人結婚了。
至今能夠持續演藝活動，全是因為一直以來支持我們的粉絲們，以及關係者各位的幫助，我們再次深表感謝。 承蒙大家溫暖的聲援與支持，才能走到今天。
我們同樣在演藝圈活動，彼此是能互相理解與尊重工作的珍貴存在。 在一起度過的日子裡，我們越發堅定了今後要攜手共度人生的想法，因此決定以結婚的形式，邁出新的一步。
迎接人生的新階段之際，我們會比以往更具責任感，並努力作為人、作為表演者持續成長。 希望能藉由婚姻生活培養出更豐富的經驗與感性，並將其運用於今後的活動中。
雖然我們2人仍很不成熟，但懇請大家今後也能給予不變的支持與指導。 並希望各位能溫暖地守護我們。
令和7年9月30日 內田真禮 石川界人
📌資料來源：內田真禮X
