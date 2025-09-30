我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許效舜（左）和鄭仲茵搭檔主持新節目。（圖／東森超視提供）

許效舜近來和鄭仲茵攜手主持行腳節目《神之路》，說起和神明的淵源，許效舜在出道前曾經當過法警5年，當時他一直想進入演藝圈，外型卻不被看好，讓他徹夜難眠，媽媽見他心情不好，便鼓勵他「小舜，我知道你有天賦」，這才讓他義無反顧，有了今天的成就。許效舜此次和鄭仲茵將在《神之路》中帶領觀眾走訪台灣各地公廟，挖掘神蹟傳說，他也分享自己當年能進演藝圈，也是靠神明指路，「我向神明請示能否進演藝圈，祂指示我要再去念書才可以。」後來他再抽籤，神明又叫他去公家單位工作，「結果隔天就看到報紙刊登基隆地方法院招考法警的消息，我也真的順利考上，之後我就去華視念編劇班，開啟進入演藝圈的契機。」許效舜過去也曾在訪談中提到，30多年前他想放棄法警工作時，最反對的是阿嬤，阿嬤還因此問了所有的親戚，大家都認為，法警是鐵飯碗，何必放棄。甚至阿嬤還說，家裡5個兄弟4個都長得英俊，「4個帥的不去演戲，你這醜八怪去做什麼？」許效舜說，媽媽半夜看他睡不著，跑到床邊跟他說，「小舜，我知道你有天賦。」就是這句話讓許效舜義無反顧地朝演藝圈發展。許效舜的爺爺是基隆暖暖的礦主，爸爸是基隆市議員，出身在大家族，青少年時期經歷叛逆期，常常打架鬧事，有次媽媽阻止他出去打架，追他跑了快一公里，這才讓他頓悟，覺得人生不能再這樣下去。而媽媽在65歲時因大腸癌過世，許效舜最懊悔的，是媽媽過世那天，剛好他開新節目，沒能見到媽媽最後一面。