我是廣告 請繼續往下閱讀

知名網紅品子（陳品岑），在IG擁有逾80萬粉絲追蹤，YouTube也有近30萬訂閱。眼見花蓮光復因馬太鞍溪堰塞湖溢流而災情嚴峻，她昨（29）日特地排出一天時間，親自前往協助清理災區，並在社群分享自己滿身泥水、汗流浹背的模樣，真實紀錄也引來網友大讚：「就是喜歡這種自拍汗水，比起冷氣健身房內自拍低胸，來得自然可敬！」品子透露，自己原本行程滿檔，卻發現日程中剛好有一天空檔，便立刻動身前往光復鄉。她身穿黑色上衣、綁起馬尾，在烈日下與其他鏟子超人們一起進入民宅清理厚重淤泥，皮膚曬得成了小麥色，品子也呼籲粉絲：「現在的花蓮還是非常需要大家的幫忙，如果你也有空的話，歡迎一起前往協助！」雖然體力消耗大，但品子表示，能親手幫助災民，讓她覺得充滿能量，更感動地說：「看到了很多熱血充滿能量的人從臺灣各地前來，超級感動。雖然我們大家都不相識，但一樣可以互相照應、關心，時不時還會塞水、塞糖果，真的謝謝你們！」同為現場一起鏟土的志工也特地留言感謝她，品子則謙虛回覆：「哎呀！你們太有效率了，謝謝你們！！！很開心能夠你們一起完成！」品子的參與也引起不少趣味回應，有人笑稱她是「今天的廁所超人」，品子幽默回覆「廁所的土會無性生殖」；不少網友也紛紛留言「人美心也美」、「身為花蓮人的我，反正我是愛妳了」、「今天看到品子在認真清土，真的很感謝」、「就是喜歡這種自拍汗水，比起冷氣健身房內自拍低胸，來得自然可敬」。