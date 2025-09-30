我是廣告 請繼續往下閱讀

建新國際子公司「中科物流」今（30）日以每股39.8元登錄興櫃，上演蜜月行情，第一天盤中股價最高觸及74.7元，漲幅高達88％，收盤69元，以登錄價計算，漲73%。中科物流截至今年8月營收2.42億元，近五年營收分別為，2020年2.54億元、2021年2.59億元、2022年2.88億元、2023年3.25億元、2024年3.42億元。現金股利發放則是2020年1.3元、2021年1.8元、2022年1.5元、2023年1.5元、2024年2元。中科物流總經理金旭東日前表示，中科營運處位於中部科學園區，鄰近台積電、康寧玻璃、友達等大廠，車程僅需數十分鐘，中科物流主要提供高科技設備、原料與半成品的倉儲服務，包含恆溫恆濕倉庫，以及穩定的供電設施。近年業績逐年成長，則受到園區發展影響，由於園區土地有限，當其他廠商要擴廠，多會考慮把倉儲或物流等外包，把空間騰出作為產線，公司也因此受惠。另松機營運處則以進出口貨運為主，金旭東說，松山機場屬於市區機場，透過航班緊鄰東京羽田、首爾金浦、上海虹橋機場，要滿足客戶高時效需求，曾經讓台灣芒果「今日寄今日到」日本客戶家中，未來也會引進自動化設備，串連業者提供更便捷服務。分析營收，金旭東表示，倉儲占八成，裝卸約15%，另有6%是租賃等附加服務；若從客戶產業對營收貢獻占比變化來看，則反映台灣近年經濟變化，光電在112年仍占42％、半導體約19％，但到了114年第二季，光電降至29％，半導體則上升至34％。