▲馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀洪災。（圖／花蓮縣政府提供）

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成重大死傷，演藝圈也接力展現愛心。女星楊麗菁今（30）日透過臉書發文，透露自己因肩膀旋轉肌斷裂，無法到場協助救災，因此捐出10萬元，盼能為災民盡一份心力，更感性寫道：「花蓮是我成長的地方，也是永遠的故鄉。」楊麗菁提到，親眼看見光復鄉一夕之間滿目瘡痍、泥濘遍地，心中相當不捨，也擔憂接下來重建之路將會漫長。她直言：「我也很想成為鏟子大軍的一員，為家鄉盡一份力。」不過因肩膀旋轉肌斷裂，下週將動手術，無法親自返鄉協助救災，讓她感到遺憾。雖然無法到場支援，楊麗菁仍強調與家鄉心意相連，並附上10萬元捐款明細，盼藉著微薄之力幫助災區，「希望能為家鄉帶來一點幫助。」貼文一出，隨即湧入大批網友留言鼓勵，「心意最重要」、「祝妳手術順利」、「謝謝妳對花蓮的愛。」「樺加沙」雖僅擦過台灣南部海域，但外圍環流豪雨卻造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，瞬間釋放相當於南化水庫蓄水量的6千萬噸洪水，夾帶泥砂與巨石衝入光復鄉。截至截稿前，已造成18人死亡、107人受傷，另有7人失聯，災後重建挑戰嚴峻。