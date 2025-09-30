強颱「樺加沙」重創花蓮，造成重大死傷，演藝圈也接力展現愛心。女星楊麗菁今（30）日透過臉書發文，透露自己因肩膀旋轉肌斷裂，無法到場協助救災，因此捐出10萬元，盼能為災民盡一份心力，更感性寫道：「花蓮是我成長的地方，也是永遠的故鄉。」

楊麗菁嘆花蓮是自己故鄉　因病難以到場救災成遺憾

楊麗菁提到，親眼看見光復鄉一夕之間滿目瘡痍、泥濘遍地，心中相當不捨，也擔憂接下來重建之路將會漫長。她直言：「我也很想成為鏟子大軍的一員，為家鄉盡一份力。」不過因肩膀旋轉肌斷裂，下週將動手術，無法親自返鄉協助救災，讓她感到遺憾。

▲馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀洪災。（圖／花蓮縣政府提供）
楊麗菁暖捐10萬救花蓮　粉絲大讚：心意最重要

雖然無法到場支援，楊麗菁仍強調與家鄉心意相連，並附上10萬元捐款明細，盼藉著微薄之力幫助災區，「希望能為家鄉帶來一點幫助。」貼文一出，隨即湧入大批網友留言鼓勵，「心意最重要」、「祝妳手術順利」、「謝謝妳對花蓮的愛。」

「樺加沙」雖僅擦過台灣南部海域，但外圍環流豪雨卻造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，瞬間釋放相當於南化水庫蓄水量的6千萬噸洪水，夾帶泥砂與巨石衝入光復鄉。截至截稿前，已造成18人死亡、107人受傷，另有7人失聯，災後重建挑戰嚴峻。

楊麗菁臉書全文：

花蓮是我成長的地方，也是永遠的故鄉。

這次的天災重創光復鄉，造成嚴重傷亡與破壞，滿目瘡痍、泥濘遍地，真的讓人心痛不已，重建之路肯定會漫長且艱辛

身為花蓮的孩子，我也很想成為鏟子大軍的一員，為家鄉盡一份力。只是肩膀旋轉肌斷裂，下週就要進醫院開刀，沒辦法親身參與重建。

雖然身體受限，但心意不變。能做的，就是盡一份微薄的心力，希望能為家鄉帶來一點幫助。

花蓮加油，我和你們同在🙏


