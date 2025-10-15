我是廣告 請繼續往下閱讀

最新泡麵熱銷排行榜出爐！統一肉燥麵打敗來一客變霸主

統一肉燥麵、科學麵、維力炸醬麵、來一客鮮蝦魚板與味味A排骨雞麵

▲愛買量販公布近30天泡麵熱銷排行榜，統一肉燥麵以經典不敗的香氣與記憶中的肉燥味，蟬聯暢銷榜首。（圖／愛買提供）

愛買2025年最新前5大熱銷泡麵排行榜

▲泡麵熱銷排行榜前五名依序為統一肉燥麵、科學麵、維力炸醬麵、來一客鮮蝦魚板與味味A排骨雞麵。（圖／記者張嘉哲攝）

統一肉燥麵賣爆54年！台灣第一個附有肉燥油包的泡麵

最終，1971年8月3日，台灣第一個附有肉燥油包的「統一肉燥麵」正式上市，並開創速食麵電視廣告先例，讓那句熟悉的香氣與廣告旋律，深植每位台灣人記憶中。

▲1971年8月3日，台灣第一個附有肉燥油包的「統一肉燥麵」正式上市，至今陪伴台灣人超過半個世紀。（示意圖／讀者提供）

愛買公布最新泡麵銷售排行榜，統一肉燥麵擊敗來一客、維力炸醬麵勇奪冠軍，成為台灣泡麵界最新霸主。愛買表示，統一、維力、味味A、科學麵依舊穩居主力品牌，其中統一肉燥麵以經典不敗的香氣與記憶中的肉燥味，蟬聯暢銷榜首，賣爆54年的好滋味，至今仍是許多老饕的宵夜泡麵首選。愛買量販公布近30天泡麵熱銷排行榜，結果顯示台灣人心中「經典不敗」的滋味依舊由老字號品牌主宰，愛買指出，雖然台酒泡麵系列未進入前五，但仍名列前十，銷售表現亮眼，顯示老品牌依舊深受消費者青睞。統一企業曾公布統計，統一肉燥麵陪伴台灣人超過半個世紀，背後也藏著一段研發傳奇。1969年統一企業派員赴日本學習速食麵製程，推出統一首款速食麵，卻因僅附單一調味包而銷量慘淡。直到隔年，時任總經理高清愿在台南度小月用餐，被肉燥香氣驚豔，才靈機一動，指示團隊研發能重現那股台味香氣的「肉燥包」。研究課團隊經過四個多月研發，從手工揉麵、切割、油炸到親手切蔥炒肉燥，製成第一批肉燥油包，老員工至今仍記得當年切蔥時「從有目屎切到無目屎」的場景。