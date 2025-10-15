我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新賽季年度口號「豹青頑張」靈感源自日文「頑張る（がんばる）」，意為「全力以赴、不輕言放棄」。（圖／記者陳昱慈攝）

▲金賢姈加盟浪LIVE電豹女應援行列。（圖／桃園雲豹提供）

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今（10月15日）於桃園世閣國際籃球場盛大舉辦2025–26賽季開季記者會，正式宣布與永豐銀行邁入第四季冠名合作。球團同步揭曉新賽季口號「豹青頑張」、年度主視覺與主題曲等行銷亮點，並公開兩位全新韓籍浪LIVE電豹女成員徐賢淑與金賢姈，掀起全場高潮。新賽季年度口號「豹青頑張」靈感源自日文「頑張る（がんばる）」，意為「全力以赴、不輕言放棄」。球團表示，這句口號象徵球隊年輕化後的活力與決心，經歷上季磨練，新賽季將以自信熱血的姿態，全力拼戰，展現屬於青年軍的黃金時代。本季主視覺採用國內少見的日式「浮世繪風格」設計，融合球隊代表色，強調熱血與無懼的團隊精神。球隊執行長張建偉表示：「感謝永豐銀行連續四季的大力支持。本季無論球員或啦啦隊都有新血加入，主場氛圍也將再升級，期盼以最熱血的比賽內容，帶給球迷最有感的籃球體驗。」為感謝永豐銀行長年支持，球團特別邀請永豐銀行總經理莊銘福親臨會場，與球隊執行長張建偉、新任隊長王皓吉、新生代球員代表高錦瑋一同以毛筆揮毫寫下「豹青頑張」，象徵新賽季正式啟動。永豐銀行也表示，今年是連續第五年贊助台啤永豐雲豹，期望與全新球季的雲豹一同展現「豹青頑張」的職人精神，邀請球迷進場，共同迎接全新挑戰。記者會上同步公開全新年度主題曲《豹青頑張》，由知名音樂人DJMR.JIN製作，以邁阿密Beat曲風結合強勁節拍與朗朗上口旋律，展現球隊年輕、熱血、節奏明快的形象，為新賽季注入強烈能量。本季浪LIVE電豹女全面升級，加入兩位來自韓國的全新成員徐賢淑與金賢姈，其中徐賢淑首次跨海來台，並以亮眼的金色短髮與極具魅力的舞台表現驚豔全場，直呼：「期待與大家在主場見面！」她們與原有韓籍成員組成「電豹女韓援三本柱」，將為球迷帶來嶄新華麗的視覺與應援饗宴。