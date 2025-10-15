我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣擁有眾多會員的運動品牌「True Yoga全真瑜珈健身」（全真台灣）無預警倒閉，經濟民主連合15日指控，全真台灣資產是被中資設計而榨乾。經濟民主連合說，全真台灣的董事長司徒敏慧，同時也是華控康泰集團公司前副總裁，而其母公司為中國山西建設投資集團；華控康泰實益擁有人為中國山西省人民政府國資委。經濟民主連合指控，司徒敏慧設計極為剝削的特許權與貸款協議，系統性掏空全真台灣現金流。全真台灣每月營業額的15%，需要作為權利金繳給華控康泰，而自2019年，全真台灣向華控康泰借貸共537萬美元，年利率皆高達10%。經濟民主連合呼籲檢方啟動偵查，經濟部應修補法規漏洞。經濟民主連合說明，2017年，華控康泰收購全真瑜珈健身品牌母公司全真開曼51%，隨後逐漸增加至71%，但對於全真台灣控股公司True Yoga Holdings Limited只收購29%股權，就是為了規避台灣認定第三方企業是否為中資，是依照「大陸地區人民來台投資許可辦法」，中資定義為持股30%或具控制能力。因此在法律上，True Yoga Holdings Limited不被認定為中資可控制的企業。但實際上因為掌握全真台灣母公司股權等，控制全真台灣。經濟民主連合指出，司徒敏慧的行為嚴重損害全真台灣及消費者權益，涉嫌背信，檢方應追究其法律責任。經濟民主連合表示，全真台灣執行長宋言鏞2024年1月上任，當時已知全真台灣財務極度艱困，依舊推動長期會員預繳方案，有詐欺性誘導嫌疑；全真台灣會倒閉，是中國山西資本惡意掏空台灣企業並犧牲台灣消費者、員工和廠商，呼籲台灣政府應進一步釐清，且修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，將審查標準從「控制力」修正為「重大影響力」。