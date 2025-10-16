我是廣告 請繼續往下閱讀

▲堂本光一（左）和佐藤惠（右）相戀12年，如今傳出好事近了。（圖／翻攝自X@ᴋ_ᴍᴀʀᴜ_ᴅᴀᴜ_ʙᴀʙʏ)

日本國民偶像、前KinKi Kids近畿小子成員堂本光一婚事近了！根據日媒《女性SEVEN》報導，他將與交往12年的女演員佐藤惠結婚。佐藤恵近期宣布離開合作27年的經紀公司，並刪除IG，種種跡象被視為是預備結婚的前兆，外傳堂本光一也將在個人巡迴演唱會於11月6日結束後公開婚訊。明年元旦迎接47歲生日的堂本光一，向來以敬業和少有緋聞著稱，直到2023年才有日媒爆料他與佐藤惠已祕密交往10年。據了解，兩人是在堂本光一主演的音樂劇《Endless SHOCK》相識，佐藤惠曾在2009年及2010年擔任該劇女主角，於公演結束後不久開始交往，為了保護這段關係，兩人多年來始終保持低調。堂本光一是日本家喻戶曉的知名男歌手、演員，以偶像團體「KinKi Kids」（現已更名為「DOMOTO」）成員的身份出道，在音樂和戲劇兩個領域都取得了亮眼的成績。尤其在舞台劇方面，堂本光一樹立了不可動搖的地位，他同時身兼《Endless SHOCK》系列舞台劇的主演、製作、構成和導演等多重身份，該系列作品以其長久的公演紀錄和高難度的演出內容聞名，使他「舞台劇王子」的形象深植人心。佐藤惠將在11月17日過41歲生日，她先前透過社群平台發布聲明表示，與「星塵傳播」的合約已期滿，未來將以個人步調前進，IG帳號也清空，被外界看作是準備結婚或為人生下一階段做出的重大整理。堂本光一的個人巡迴演唱會目前進入尾聲，將在11月6日劃下句點，是適合公開婚事的時間點，對此外界都十分期待。佐藤惠來自東京，16歲時出道，憑藉清新自然的形象和紮實的演技活躍於演藝圈。曾參演了多部知名的電視劇和電影作品，其中最為人熟知的代表作之一，便是在經典日劇《流星花園》中飾演女主角的摯友，其出色的表現受到了廣泛的關注與好評。