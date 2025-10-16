我是廣告 請繼續往下閱讀

大學生租屋族也能申請，加上不用房東同意或提供資訊，所以申請租金補貼的人數逐年增加

▲2025年六都租補族熱門租屋區。（圖／台灣房屋提供）

租屋熱區集中在明星學區周邊、捷運沿線至A22老街溪站、中壢車站周邊以及新興重劃區內

▲中壢新興重劃區多，也吸引租屋族入住。（圖／台灣房屋提供）

房東成為「公益出租人」可享多重稅負優惠，例如房屋稅率可比照自用住宅降至1.2%、每月租金收入中，還有最高1.5萬元的免所得稅優惠

若房東加入社會住宅包租代管計畫，還可申請修繕補助