台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部租金補貼統計資訊，今年第一季全國補貼核撥戶數共52.5萬筆，比去年同期增加14.6萬筆，可以看出政府放寬租金補貼的條件，以及提供房東各項稅賦優惠後，租屋族申請租金補貼的意願大增。在六都之中以台中市租屋契約件數最多，達14.7萬件，其次是新北市10.1萬件，行政區方面，則由桃園市中壢區2.5萬件居冠。
租補條件放寬 申請人數逐漸上升
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院2022年開始實施「300億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，大學生租屋族也能申請，加上不用房東同意或提供資訊，所以申請租金補貼的人數逐年增加。而申請租補的所得門檻因各縣市不同，有所差異，像是台北市申請收入上限為1人月薪$58,947元，若以薪水3分之1作為租屋預算，約是單人1.7萬元或雙薪家庭3.5萬元，這類物件多半屬於蛋白區住宅或20年以上老屋較有機會。
進一步觀察各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區2.5萬件居冠，其次則是台中西屯區2.1萬件，高雄的三民區也以1.6萬筆超越新北房價親民的淡水區。且從熱區的租屋中位數來看，台北士林1.2萬元、新北板橋1.3萬元，多屬於區域中的隔間套房行情，顯示申請租補的租客身分應以單身人士為大宗。
張旭嵐指出，租屋市場單身人口比例較高，其次為年輕夫妻，因此申請租補的案件，多半為小坪數住家，或是位於高CP值房價區的物件。由於租金補貼年滿18歲即可申請，包括大學生租屋，因此租金價格通常比整體租賃市場行情略低。
明星學區、車站、新興重劃區 都是熱門租屋地點
中壢成「租補族」最熱門行政區，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠分析，租屋熱區集中在明星學區周邊、捷運沿線至A22老街溪站、中壢車站周邊以及新興重劃區內。熱門租賃物件像是海華商圈的中古電梯大樓，2房月租2.3到2.6萬元、3房月租3萬元上下；過嶺重劃區內電梯大樓在10年內，物件相當新穎，2到3房租金在2到2.5萬元左右，區內機能完整，且鄰近幼獅、觀音、中壢等工業區，吸引有學區需求的家庭與就業族群進駐，帶動穩定租屋市場需求。
房東能減稅、申請修繕補助 提升出租意願
第一建經研究中心副理張菱育指出，從租金補貼的分布來看，台中以南的區域，租金中位數普遍不到8千元，負擔相對北部輕鬆，承租房型多為套房及雅房，尤其大專院校周邊、國中小學區及產業園區附近的租屋需求相對穩定，申請租金補貼後，不少租客每月實際支出甚至不用5千元，有效降低租金壓力、提升居住品質。
張菱育補充，隨著租金補貼越來越普及，房東成為「公益出租人」可享多重稅負優惠，例如房屋稅率可比照自用住宅降至1.2%、每月租金收入中，還有最高1.5萬元的免所得稅優惠，超過部分亦可列成本扣抵；另外，若房東加入社會住宅包租代管計畫，還可申請修繕補助，像是維修或更換設備、緊急照明燈、瓦斯偵測器等，最高每年補助1萬元，最長補助3年，並由專業業者協助管理維護，豐富的政策利多，也提高了屋主釋出空屋的意願，使租屋市場更加活絡。
資料來源：300億元中央擴大租金補貼專案、台灣房屋集團趨勢中心
