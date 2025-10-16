我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京一間「女孩酒吧」被爆出店長和店員強迫女員工賣春，短短三個月接客400人，還以暴力手段控制行動，不過21歲的女店員田野和彩的驚人美貌，意外在網路上引發熱議，直呼「長的就像大哥的女人」、「一看就是狠角色」。據NTV NEWS24 等日媒報導，東京池袋一間「女孩酒吧」發生強迫員工賣淫事件，東京警視廳表示，案件發生在今年5到7月，39歲男店長鈴木麻央耶和21歲女店員田野和彩，強迫女員工在店內過夜、用GPS監視行蹤、灌辣醬、毆打，還強迫員工在歌舞伎町大久保公園周邊賣，短短3個月就被強迫為400人提供性服務。警方偵訊時，鈴木否認指控，稱沒有強迫賣春，不過田野和彩坦承犯行。不過，田野和彩美貌相當驚人，意外在日本網路上引發熱議，「是史上最美罪犯前三名（除名人外）之一嗎？她真的太美了」、「就算上明星，她也是史上最美的罪犯」、「她確實很漂亮，但內在才是最重要」、「這年頭，就算是嫌疑人，只要長得可愛也能火起來」、「是誰想要小田野用GPS追蹤我？也許就是我…」「她用那張漂亮的臉蛋所做的事情令人噁心」。台灣網友看到田野和彩的美貌後，也留言表示：「光看那顴骨就知道是個狠角色」、「這女的看起來就像是大哥的女人」、「21歲就能當上雞頭，實在太厲害了」、「這名女嫌犯的顏值根本就是女明星等級」、「這種長相如果在台灣的夜店一定會爆紅」。