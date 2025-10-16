我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》找來人氣女團i-dle隊長小娟（如圖）擔任製作人。（圖／翻攝自IG hippopprincess.official）

▲小娟（如圖）10年前曾參加《Unpretty Rapstar》第三季止步四強。（圖／翻攝自Mnet TV）

電視音樂頻道Mnet近日宣布推出新節目《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》，找來人氣女團i-dle隊長小娟擔任製作人，她高中時曾參加《Unpretty Rapstar》第三季，沒想到睽違10年後，她將以全新身份回歸節目，消息一出粉絲圈瞬間沸騰，小娟也在記者會上感性表示：「沒想到節目會再推出新版本，真的很開心」。《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》是Mnet全新推出的音樂競技節目，希望透過節目發掘嘻哈、K-POP與J-POP的女性人才，組成頂尖嘻哈女團。來自不同音樂領域的參賽者，將全程參與音樂製作、舞蹈編排等環節，展現出全能實力。導演鄭敏錫表示：「10年前《Unpretty Rapstar》讓女饒舌歌手以實力取勝，每個人都表現出率真與自信，希望這次的節目能延續精神，因此沿用Unpretty Rapstar名稱」。小娟10年前曾參加《Unpretty Rapstar》第三季，憑藉自創歌詞與強悍的Flow（饒舌的風格、韻律和節奏），一路闖進準決賽，雖然最終排名止步四強，卻也因此爆紅，如今以製作人身份回歸節目，她感性地說：「那時我還是高中生，如今能以新身分再次參與，感到非常榮幸」，期盼能發掘更多強悍的女饒舌歌手。小娟回歸節目的消息一出，粉絲紛紛湧入社群留言：「當年還是高中生就追了，沒想到如今當上製作人了」，「小娟應該是很多選手憧憬的對象吧」，不少粉絲也表示：「一定要看！小娟當評審的標準超嚴格」，節目還沒開播就先衝上話題熱搜。