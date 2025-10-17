我是廣告 請繼續往下閱讀

香港一名雇主近日在社群平台Threads發文，透露自家印尼籍移工突然提出辭職，表示要返鄉結婚。原本以為她可能是遇上愛情詐騙，沒想到對方曬出婚禮照片後，才發現真相驚人，這名移工竟然是來自印尼富裕家族的千金！根據《香港01》報導，這名20多歲的印尼移工個性開朗、做事勤快，平時與雇主一家相處融洽，從未顯露特殊背景。直到她宣布辭職返鄉結婚，雇主一家原本擔心她被騙，但當移工傳來婚禮照片後，全家人都傻眼，新郎穿著飛機師制服、外型俊俏，移工也透露，男方早在交往期間每月都固定匯港幣3萬元（約新台幣12萬元）給她作生活費，若婚後生子，津貼還會翻倍到6萬元。雇主看到照片後笑說：「這男人條件太好，快點嫁吧！」更忍不住驚呼：「原來她不是來打工的，是來體驗人生！」後來才得知，移工家裡在印尼擁有農場、咖啡園和可可豆田等產業，生活富裕的讓網友都直呼「太離奇了！」這篇貼文引發網友熱議，不少人笑稱：「她根本是在做working holiday吧！」、「有錢人連打工都充滿故事。」也有網友感嘆：「能為了體驗人生而工作，果然是有錢人的浪漫。」更有香港網友分享相似經驗，指出自己請過的移工原本也是富家子女，有人是軍官之女，有人因戀情不順選擇出國打工「磨練人生」。有人笑稱：「以後請移工都要先查家世背景，說不定下次來的又是富家女！」