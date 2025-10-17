我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞多地15日出現大規模停電，導致多棟高樓的電梯全面停擺，不少上班族被迫從數十層、甚至上百層樓梯步行下樓，場面壯觀又無奈。根據《東方日報》報導，事故起因於國能公司（TNB）旗下的埃德拉（Edra）電廠出現技術故障，造成吉隆坡、雪蘭莪與柔佛部分地區的電力中斷。位於吉隆坡市中心的敦拉薩國際貿易中心（TRX）是受影響最嚴重的地點之一。當地民眾拍攝的畫面顯示，TRX的電梯全面停用，員工只能拿著手機照明、成群結隊地往下走，有人從高達106層的樓層一路走到地面，彷彿一場臨時健身大會。一名網友分享，她和同事為了回家，從40樓一路走到地面層，「雖然雙腿發軟，但覺得很新鮮，因為平常不太熟的同事，這次竟變成一起走樓梯的戰友」。另一位網友則透露，自己花了22分鐘從60樓走到一樓，笑稱「這次的運動量抵上整整一年」。也有人分享，電梯受困時幸好有人及時聽見呼救聲，成功將受困者救出。國能公司事後證實，事故是由馬六甲一座獨立發電廠的電力系統故障所致。該電廠於下午4點12分偵測到異常，導致約2200兆瓦的電力負載中斷。經搶修後，供電已於當天傍晚5點54分全面恢復。