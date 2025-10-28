我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威京集團主席沈慶京聲請傳喚張景森出庭作證，因為張景森在監察院調查京華城案時，曾說120284樓地板面積並不像林欽榮認定的一次性保障。（圖／記者劉松霖攝）

▲張景森離開北院時，記者問他：「林欽榮都委會拿掉120284不OK是不是？」他很快在左臉旁邊比出一個OK的手勢又放下。（圖／記者劉松霖攝）

前總統蔡英文任內的行政院政務委員張景森，在監察院調查京華城案曾表示，120284平方公尺樓地板面積並非前台北市副市長林欽榮認定的「一次性保障」，因此威京集團主席沈慶京的律師團聲請傳喚張景森作證。張景森今日出庭提到，；他還說改建案？張景森的證詞打臉刪除一次性保障的林欽榮以及主張容積率應從560％降為392％的前台北市長郝龍斌。張景森曾是陳水扁時期的台北市都發局局長，在蔡英文上任總統後，歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁4任閣揆共8年的政務委員，負責督導農業、環保業務，去年（2024）520退休。張景森在庭上表示，台北市實施容積管制後，「基本上不能讓你越蓋越少」，會尊重原有容積，如果改建後比原來少，你會改建嗎？他任職北市都發局時，參與過京華城的都市計畫變更審議，事隔30年，張景森認為，，去「掛號」（向市府遞件申請）就可以在保有原樓地板面積的前提下自建廠辦。張景森說，在京華城都市計畫說明書裡的文字，明明白白沒有一次性保障，講一次性的人提不出依據；都市計畫是「一包的」，不能單挑一條說它無效。沈慶京委任律師蘇振文詢問，所以120284樓地板面積是永久性保障？張景森回答，到下一次變更前都是如此，這就像要把嫁出去的女兒帶回家，要講個她被家暴之類的理由，不能說「聘金收到」就把女兒帶走。張景森補充，今天；市政府有權利變更容積，但道理上說不過去，也沒什麼道理，要是今天有人因為天災需要改建卻只能越蓋越少，是「政府在作孽」，人民自提細部計畫變更，由都委會審議，「沒有什麼不可以」。對於京華城引用《都市更新條例》的獎勵項目：綠建築、智慧建築、耐震設計，改為韌性城市、智慧城市、宜居城市三項申請得到20％的容積獎勵，張景森對此也有看法，他說柯文哲委任律師鄭深元詰問時，張景森說京華城容積率從678％降為560％，實務上很少見，這造成很嚴重的「老百姓損失」，他不否認市府有權力這樣做，但需要有堅強的理由，除非樓地板太多影響到公共設施，也不能因為大家都討厭某個人就侵害他權利，這種民粹心態不應該有。鄭深元問張景森，對於林欽榮拿掉120284樓地板面積有何看法？張景森回答，不是林欽榮拿掉，是都委會拿掉，他和林欽榮是很好的朋友，不要製造兩人的衝突，但好友之間對於專業領域的看法不同很常見，，如果他在林欽榮的都委會投票表決，會要求具名投票而且要寫上他的意見，他有可能辭掉都委不幹。鄭深元追問張景森，林欽榮自稱是張景森的徒弟，所以是張景森沒教好徒弟？張景森說不要製造對立，有經過都市計畫程序，就可以決定給多少容積，除非法令另訂容積限制。張景森作證完畢離開時，記者問他：「林欽榮都委會拿掉120284是不ＯＫ的是不是？」他看了記者一眼，很快在左臉旁邊比出一個ＯＫ的手勢又放下，接著沒有回答其餘問題便走出台北地院。