我是廣告 請繼續往下閱讀
張景森在庭上表示，台北市實施容積管制後，「基本上不能讓你越蓋越少」，會尊重原有容積，如果改建後比原來少，你會改建嗎？他任職北市都發局時，參與過京華城的都市計畫變更審議，事隔30年，京華城發生兩大爭議：容積率究竟是560％還是392％？允建樓地板面積120284平方公尺是不是只有「一次性保障」？他對此感到不可思議，「深深不以為然」。
張景森認為，都市計畫是長達25年的計畫，怎麼可能放進短期的行政措施，去提一次用完就沒了？如果只保障一次，京華城不用申請變更，去「掛號」（向市府遞件申請）就可以在保有原樓地板面積的前提下自建廠辦。
沈慶京委任律師蘇振文詢問，所以120284樓地板面積是永久性保障？張景森回答，到下一次變更前都是如此，這就像要把嫁出去的女兒帶回家，要講個她被家暴之類的理由，不能說「聘金收到」就把女兒帶走。
張景森補充，今天單獨對土地權利關係人放寬容積，會說成圖利，但反過來想，如果要為了公共利益減少樓地板面積，也不能只針對單一對象，這是公平性的問題；市政府有權利變更容積，但道理上說不過去，也沒什麼道理，要是今天有人因為天災需要改建卻只能越蓋越少，是「政府在作孽」，人民自提細部計畫變更，由都委會審議，「沒有什麼不可以」。
對於京華城引用《都市更新條例》的獎勵項目：綠建築、智慧建築、耐震設計，改為韌性城市、智慧城市、宜居城市三項申請得到20％的容積獎勵，張景森對此也有看法，他說京華城「抄」都更條例，沒想出其他名目，「只能說缺乏創意而已」，能否給予容積獎勵，重點是適當性、合理性。
柯文哲委任律師鄭深元詰問時，張景森說京華城容積率從678％降為560％，實務上很少見，這造成很嚴重的「老百姓損失」，他不否認市府有權力這樣做，但需要有堅強的理由，除非樓地板太多影響到公共設施，也不能因為大家都討厭某個人就侵害他權利，這種民粹心態不應該有。
鄭深元追問張景森，林欽榮自稱是張景森的徒弟，所以是張景森沒教好徒弟？張景森說不要製造對立，有經過都市計畫程序，就可以決定給多少容積，除非法令另訂容積限制。
張景森作證完畢離開時，記者問他：「林欽榮都委會拿掉120284是不ＯＫ的是不是？」他看了記者一眼，很快在左臉旁邊比出一個ＯＫ的手勢又放下，接著沒有回答其餘問題便走出台北地院。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多「柯文哲起訴」相關新聞。