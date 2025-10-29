我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近日網上出現更完整清晰的錄音，可以聽見于朦朧哭喊：「25歲就被威脅」。（圖／翻攝自YT）

▲美國權威媒體《外交政策》（Foreign Policy）直指于朦朧的死亡，已從中國過度審查演變為國際風波。（圖／翻攝自《外交政策》官網）

37歲中國男星于朦朧於9月11日墜樓身亡，至今已超過一個月，相關虐殺、潛規則等傳聞不斷發酵，讓粉絲難以釋懷。近日網上流傳一段更完整、清晰的錄音，于朦朧在影片中撕心裂肺痛哭：「我從小到大就守著規矩，我從25歲就被你們威脅」，讓粉絲炸鍋表示：「一定讓天娛付出代價」，輿論再度沸騰。近日流出的錄音檔，是先前掛在窗邊的完整版，音質更清晰，內容令人毛骨悚然。于朦朧聲音顫抖，哭喊：「我從小到大就守著規矩，我從25歲就被你們威脅」，語氣充滿絕望與無力。中國網友也在留言區爆料，稱「天娛傳媒」背後勢力龐大，甚至牽扯到中共勢力，于朦朧出道後即被綁定合約，長期遭監控與壓迫。于朦朧事件意外揭開娛樂圈黑暗一角，藝人表面光鮮，背後卻如魁儡般被操弄，讓粉絲怒斥：「這不是意外，是蓄意殺人」。事發後一份疑似天娛傳媒「死亡名單」在網上瘋傳，點名多起非正常死亡案件，名單包括2006年談北西（車禍）、2011年尚于博（墜樓）、2015年邊策（墜樓）、2016年本兮（墜樓）、2016年喬任梁（輕生）、2017年任嬌（墜樓）、2020年蔡重（輕生），以及2019年失蹤的呂佳容，加上于朦朧，至少9位相關年輕藝人離世。官方給出的結論驚人一致，不是抑鬱症就是意外，網友怒批：「搞這麼多明星還沒事，不敢想像天娛背後勢力多大」。于朦朧案事發後，中國公安迅速排除刑事嫌疑，並封鎖網路評論，試圖壓制輿論，但質疑聲浪未止，相關錄音和證據逐漸浮出，粉絲怒喊：「真相不能被埋葬」，甚至鬧上國際版面，中國粉絲也罕見團結聯署要求調查，悲憤喊：「從25歲被威脅到死，這不是意外，是謀殺」，「死亡名單太恐怖，天娛傳媒必須付出代價」，誓言要為于朦朧討公道。