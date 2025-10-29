我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧（如圖）死因及過程扯出演藝圈黑料，至今眾說紛紜、真相難辨。（圖／翻攝自微博@于朦朧）

郭俊辰恐成「于朦朧第2」？楊冪簽約名單爆內幕

▲郭俊辰（如圖）被指稱是「第2個于朦朧」，工作室發聲強調一切「子虛烏有。」（圖／微博@郭俊辰_Fiction）

中國男星于朦朧上月墜樓過世，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今眾說紛紜、真相難辨，引發各界關注。2017年于朦朧因拍攝古裝劇《三生三世十里桃花》和楊冪成為好友，對方曾想將其挖角，怎料當時于朦朧的經紀公司握有「優先續約權」合約，楊冪無可奈何，于朦朧才繼續待原公司，如今撒手人寰。近來，楊冪又爆出簽下男星郭俊辰，被認為是救下「第2個于朦朧」，而郭的未來去向尚未證實，引發熱議。近日，與于朦朧同樣擁有陽光男孩形象的郭俊辰，先前於28歲生日直播上，被贈送的蛋糕及行為舉止，遭放大檢視成「求救訊號」，粉絲擔心他可能成為下個于朦朧。加上有網友查出于朦朧名下「上海起萌影視文化工作室」註冊第13類軍火商標，疑似是人頭公司洗錢的手法，恰巧地，郭俊辰也被發現有註冊該工作室，讓外界擔憂起其安全。楊冪近日傳出新公司「天伊娛樂」旗下藝人名單，商務分約出現田嘉瑞與郭俊辰，另還有林更新、王佑碩、鄭合惠子、郭曉東等人，該名單尚未經官方證實，但目前已經掀起輿論風波。值得一提的是，針對郭俊辰近日被指稱是「第2個于朦朧」，其工作室也發聲駁斥，「所有工作都按部就班進行，沒受到任何安全威脅、控制或攻擊，請大家放心」，同時呼籲大眾理性辨識網路內容、勿被帶節奏，最後，更替郭俊辰感謝粉絲理性守護與支持，未來會持續有更好的工作表現。