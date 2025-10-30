我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2022年10月29日夜晚到10月30日清晨，約有10萬人湧入梨泰院，街道水泄不通。（圖／民眾提供）

▲泰院發生嚴重踩踏事件後，韓國警消共出動848人、143台救護車前往事故現場。（圖／民眾提供）

▲梨泰院的道路中間直接擺放路障，作為雙向分流的界線，防止人潮來去全都擠在一起。（圖/推特@potxxxfan）

10月30日是「萬聖節前一天」，而在2022年的這個時間韓國梨泰院發生嚴重踩踏事件，最後造成159人死亡，意外事故將迎接三週年，不少失去親屬的家屬還是走不出傷痛，梨泰院踩踏事故也時刻提醒人們，在大型節日慶祝活動狂歡之餘，務必要留意環境安危。2022年10月29日夜晚到10月30日清晨，韓國首爾龍山區梨泰院瀰漫著萬聖氣息，由於是新冠疫情解封後首場大型萬聖活動，不過狹小的街巷並未做好人流控管，當晚約有10萬人湧入梨泰院。隨著人潮越來越多，眾人前胸貼後背行走，開始有人感到呼吸不適，在一條僅4公尺寬、50公尺長的斜坡巷道中，頭尾兩側不斷有人流推擠，導致民眾跌倒引發骨牌效應，接著數百人被困在不到20平方公尺的空間中壓疊，許多人拼命想往高處爬，現場成為人間煉獄。韓國消防部門於晚間10點15分左右陸續接到踩踏事故的報案，截至凌晨0時55分，共接到100次左右報警，晚上10點43分發布第一階段應急警戒，在梨泰院路上成立臨時搶救站，晚上11點13分發布第二階段應急警戒，要求梨泰院一帶的營業場所立刻中斷活動，晚上11點50分升級為第三階段應急警戒，共出動848人、143台救護車前往事故現場。最終韓國政府證實死亡人數達159人，196人受傷，其中31人重傷，死者多數為年輕人，包括56位男性、102位女性、1名青少年因此事故在後續自殺；釀成韓國近年來傷亡最慘重的人群事故之一。在梨泰院踩踏事件之後，韓國警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當，並列出23名官員請求起訴；並且強化災難應對系統，如將值班室功能分離、簡化安全守則，過去幾年的大型節日，梨泰院的道路中間也會直接擺放路障，作為雙向分流的界線，防止人潮來去全都擠在一起。