國防部心戰大隊第二中隊分隊長林姓女少校，當過「莒光園地」主播、有「」的稱號，2019年年底她與同單位的謝姓少校輔導長跨年出遊，在南投清境一家民宿發生親密行為時，遭到謝姓輔導長的「妻子」抓姦，因此軍方記大過。林姓女少校不服，提起行政訴訟想撤銷懲處，主張，不過台北高等行政法院審理後仍判林姓女少校敗訴，原因可用陳時中一句名言總結：「為什麼不早說」。林姓女少校與謝姓輔導長的感情糾葛，在2020年曾鬧得很大，輔導長的妻子不滿女少校搶老公，憤而向軍方及媒體投訴。軍方內部調查，林姓女少校在2019年11月23日到26日的深夜，都去謝姓輔導長的，嚴重違反軍風紀維護實施規定暨營區內部管理規範，；林姓女少校2019年12月30日與謝姓輔導長，則是「未尊重性別互動分際，於營外違反不當情感關係」，；林姓女少校收到懲罰令後，在2020年3月27日到5月10日期間，，被認定為「未尊重性別互動分際」的累犯，再林姓女少校總共累積5次大過，她提起行政訴訟想為自己平反，營區共宿記2大過的部分遭法院駁回，東窗事發後仍與謝姓輔導長親密互動記2大過的部分，法院判決軍方應撤銷原處分，關鍵就是，既然謝姓輔導長與「前妻」根本沒有再當夫妻的念頭，去登記結婚就是無效的。新北地方法院已在2022年7月判決謝姓輔導長的再婚無效，台北高等行政法院、最高行政法院都參考「確認婚姻關係不存在」的民事判決，認定軍方開鍘依據的事實有誤，質疑，因此判決撤銷原處分確定。林姓女少校對於清境過夜事件記1次大過，也用「謝姓輔導長假婚」的理由，提告請求撤罰，卻踢到鐵板，北高行調查，，這個責任她必須自己扛，因此駁回撤銷1大過的訴求。清境過夜懲處案尚未判決確定，林姓女少校仍可上訴。