國防部心戰大隊第二中隊分隊長林姓女少校，當過「莒光園地」主播、有「莒光甜心」的稱號，2019年年底她與同單位的謝姓少校輔導長跨年出遊，在南投清境一家民宿發生親密行為時，遭到謝姓輔導長的「妻子」抓姦，因此軍方記大過。林姓女少校不服，提起行政訴訟想撤銷懲處，主張謝姓輔導長2019年10月已離婚，雖然11月去登記再婚，卻被民事法庭認證為假結婚，謝姓輔導長在清境過夜時已非人夫，她與單身男子交往就沒有「不當情感關係」，不過台北高等行政法院審理後仍判林姓女少校敗訴，原因可用陳時中一句名言總結：「為什麼不早說」。
林姓女少校與謝姓輔導長的感情糾葛，在2020年曾鬧得很大，輔導長的妻子不滿女少校搶老公，憤而向軍方及媒體投訴。
軍方內部調查，林姓女少校在2019年11月23日到26日的深夜，都去謝姓輔導長的營區寢室共宿過夜，嚴重違反軍風紀維護實施規定暨營區內部管理規範，記大過2次；林姓女少校2019年12月30日與謝姓輔導長相約出遊南投清境並同住一房，則是「未尊重性別互動分際，於營外違反不當情感關係」，記大過1次；林姓女少校收到懲罰令後，在2020年3月27日到5月10日期間，仍與謝姓輔導長有親密對話、接吻、擁抱，被認定為「未尊重性別互動分際」的累犯，再記2次大過。
林姓女少校總共累積5次大過，她提起行政訴訟想為自己平反，營區共宿記2大過的部分遭法院駁回，東窗事發後仍與謝姓輔導長親密互動記2大過的部分，法院判決軍方應撤銷原處分，關鍵就是謝姓輔導長2019年10月7日已經與太太兩願離婚，11月4日辦理結婚登記，還找來兩位證人同時在結婚證書及離婚協議書上面簽名，只是為了小孩監護權以及扶養費用該怎麼處理，打算藉由再婚、離婚的程序，在離婚協議書上寫清楚雙方的權利、義務，既然謝姓輔導長與「前妻」根本沒有再當夫妻的念頭，去登記結婚就是無效的。
新北地方法院已在2022年7月判決謝姓輔導長的再婚無效，台北高等行政法院、最高行政法院都參考「確認婚姻關係不存在」的民事判決，認定軍方開鍘依據的事實有誤，質疑軍方開會評議時，如果已知謝姓輔導長恢復單身，不一定會對林姓女少校記2大過，因此判決撤銷原處分確定。
林姓女少校對於清境過夜事件記1次大過，也用「謝姓輔導長假婚」的理由，提告請求撤罰，卻踢到鐵板，北高行調查，她在謝姓輔導長2019年11月4日登記再婚前，早已看過離婚協議書，也知道男方只是假結婚，才放心一起去南投清境跨年，但林姓女少校在2020年1月16日接受懲處評議會約談時，只說她知道謝姓輔導長「已婚」，完全不提假結婚的訊息，也沒有請求評議委員調查，這個責任她必須自己扛，因此駁回撤銷1大過的訴求。
清境過夜懲處案尚未判決確定，林姓女少校仍可上訴。
