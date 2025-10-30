我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南峴港因連日暴雨，災情不斷。（圖／翻攝自越南快訊）

▲有部分遊客選擇留在水淹區內，搭船沿懷河（Hoai River）購買食物或拍攝「水上會安」的罕見景象。（圖／翻攝自越南快訊）

越南中部連日暴雨引發嚴重洪災，順化市（Hue）、峴港市（Da Nang）與會安市（Hoi An）多處觀光景點與飯店被洪水淹沒，儘管越南中部遇到歷史性洪災，但因為會安是全球旅遊勝地，仍有慕名前往的遊客在當地留下照片。這場也令大批外國旅客驚訝不已，受訪時稱行程被迫中斷。根據《越南快訊》報導，來自法國的諾亞（Noa）與友人原計畫從越南北部一路遊覽至南方，於10月26日抵達順化市時，天氣已明顯惡化。原訂翌日參觀順化皇城，導遊建議提前入園，以防暴雨導致關閉。諾亞表示：「我們出發時只是小淹水，沒想到情況會這麼快惡化。」離開皇城一小時後，積水已漫過膝蓋，眾人涉水返回飯店，途中街道壅塞、汽車拋錨，甚至有小船出現。他說：「還好飯店沒停電也沒斷水，但所有觀光行程全取消了。」加拿大遊客凱莉（Kylie）則在10月26日至28日期間滯留於洪水最高峰的會安市（Hoi An）。她表示，雖然知道中部屬於雨季，但從未想過會淹得如此嚴重。「我住在溫哥華（Vancouver），那裡常年下雨，但會安的洪水完全是另一個層級。」她所住的會河（Hoai River）沿岸飯店一樓全被淹沒，27日水位仍持續上升，飯店停電、商店關門、整座古城幾乎停擺。她說：「哪裡都不能去，什麼都做不了。」被困48小時後，飯店人員協助她搭船離開，前往峴港搭機南下胡志明市（Ho Chi Minh City）。臨行時，洪水已逼近飯店二樓。來自澳洲的潔瑪（Gemma）則與母親及弟弟同行，在越南展開為期17天的旅行。他們在10月26日抵達會安市（Hoi An），原計畫入住海邊飯店，但因天氣惡劣改住古城區。沒想到街區早已成「水上城市」。潔瑪笑說：「在古城裡看到海，是我們前所未見的體驗。」民宿因停電與高水位被迫取消訂房，他們改由當地居民協助搬運行李、尋找避難旅宿。儘管無法進行預定行程，她仍稱這次經歷「特別又難忘」，並讚嘆當地人面對洪災仍保持冷靜與微笑。印尼旅客阿迪提亞（Aditya）則在峴港市親歷連日暴雨。他於10月25日抵達，原本打算在此度過一週假期，但惡劣天氣迫使所有戶外行程取消。他說：「我曾在龍目島（Lombok）雨季登林賈尼山（Mount Rinjani），但峴港的天氣比那更極端。」雖然被迫待在室內，他仍選擇「慢生活」——喝咖啡、吃河粉、泡SPA，偶爾雨停便趕往海邊散步，卻總被再度傾盆大雨淋回旅館。儘管洪水打亂了旅程，諾亞（Noa）、凱莉（Kylie）、潔瑪（Gemma）與阿迪提亞（Aditya）都一致認為這是難忘的經歷。阿迪提亞說：「天氣雖然嚴酷，但越南人民仍保持樂觀，真的令人敬佩。」根據氣象單位指出，中部連日暴雨是受冷空氣、熱帶輻合帶與東風共同影響，自10月23日起，廣治省（Quang Tri）至廣義省（Quang Ngai）累積雨量已超過700毫米，順化市與會安市更遭遇多年來最嚴重的洪災，古蹟、街道與民居全被洪水淹沒。