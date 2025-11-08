我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐佐木本季以先發身分出賽8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72。原先被寄予厚望能成為輪值支柱，但因右肩「撞擊症候群（impingement syndrome）」傷勢進入傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國知名數據網站《FanGraphs》分析師Eric Longenhagen認為佐佐木的未來定位可能並非先發，而是救援王牌。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇隊新守護神佐佐木朗希在國聯冠軍系列戰第三戰登板收下季後賽第3次救援成功，前大聯盟投手五十嵐亮太盛讚：「他終於找到自己的節奏，能在好球帶內決勝負是真正的強者。」（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊的日本投手佐佐木朗希迎來他在美職的首個賽季，經歷了起伏不定的一年。從先發開局、受傷停賽，到季後賽化身救援英雄，他的角色轉換成為球季後期的重要轉折點。雖然明年道奇隊計畫讓他回先發，他本人也更想擔任先發投手，但是知名數據網站分析師Eric Longenhagen指出，佐佐木的潛力可能是在擔任終結者時才能全部綻放，因為他的控球達不到先發要求，反而是在後援時能夠靠著球威掩蓋此一缺陷。佐佐木本季以先發身分出賽8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72。原先被寄予厚望能成為輪值支柱，但因右肩「撞擊症候群（impingement syndrome）」傷勢進入傷兵名單，錯過長時間賽事。復出後，道奇牛棚表現低迷，教練團遂臨時將他改為後援投手。這一變化卻意外成為成功契機——佐佐木在10月季後賽表現驚艷，化身「臨時守護神」，連續貢獻3次救援成功，幫助球隊完成世界大賽二連霸。道奇總經理戈麥斯（Brandon Gomes）賽後明言：「我們仍視朗希為未來的王牌，明年計畫讓他重回先發。」他本人此前受訪時也直言自己的計劃一都是擔任先發投手。然而，美國知名數據網站《FanGraphs》分析師Eric Longenhagen在節目《Effectively Wild》中卻提出不同見解，認為佐佐木的未來定位可能並非先發，而是救援王牌。Longenhagen直言：「如果要我選，我會說佐佐木未來成為終結者（closer）的可能性更高。這個角色對他來說更合適。」Longenhagen進一步分析：「關鍵在於他的控球能力可能難以提升到頂尖先發的標準。雖然他擁有160公里以上的速球與致命的指叉球，但若球路過於『乾淨』、沒有足夠變化，就很難在長局數內掩蓋控球瑕疵。」Longenhagen補充：「如果他的速球能像道奇年輕右投希恩（Emmet Sheehan）那樣有自然尾勁與橫向移動，那麼就算控球不完美，也仍具壓制力。」雖然專家對他未來角色看法不一，但球團仍高度肯定他在壓力時刻的爆發力。若道奇能在下季讓佐佐木健康且穩定出賽，無論是重新擔任先發還是延續守護神角色，他都將是球隊爭冠的重要戰力。新賽季的挑戰，將不僅是球速與球威的延續，更是對控球與耐力的再考驗。對這位24歲的火球男而言，第二年將是決定他能否從「驚艷的新人」邁向「真正的王牌」的重要關卡。