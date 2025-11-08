我是廣告 請繼續往下閱讀

▲房思瑜昨日發出藥袋照，表示這個禮拜已經去了5次醫院。（圖／翻攝自IG serenahouse）

▲房思瑜透露這次蕁麻疹比較嚴重，目前已經做了血液檢查。（圖／翻攝自IG serenahouse）

▲房思瑜（中）在《全明星2》中表現亮眼圈粉無數。（圖／翻攝自IG serenahouse）

《全明星》房思瑜昨（7）日在IG發出藥袋照，表示：「這週已經去5次醫院」，讓粉絲相當緊張，紛紛湧入私訊關心。今日她再度發文，坦言這次蕁麻疹「比預期嚴重」，懷疑是天氣變化、壓力或過敏引發，表示：「也有可能是上週很多事情累積在一起」，目前已經做抽血檢查，希望粉絲不要太擔心。《全明星》房思瑜近日傳出健康亮紅燈，昨（7）日晚間她在IG發出限時動態，上傳桌上堆滿藥袋的照片，心累表示：「這週已經去了５次醫院」，突如其來的消息瞬間嚇壞大批粉絲，紛紛湧入私訊關心。隨後她也在今天發文分享最新近況，透露自己有三帖「獨門藥方」，就是追劇、看書、煮好吃的料理，表示已經做了血液檢查，目前身體狀況有好轉，也收到很多朋友私訊分享經驗，包含蕁麻疹突然出現又突然消失，晚上很不舒服等等，謝謝大家的關心。今年41歲的房思瑜，2021年曾參加《全明星運動會第二季》，陽光的笑容配上超強運動細胞，讓她人氣直線飆升，尤其是在節目中表現亮眼，永不喊累的「甜心戰神」形象更是圈粉無數，2023年還發行首張個人EP《瑜你一起》，甜美嗓音再圈一波歌粉，被譽為「全明星最強畢業生」。房思瑜傳出健康亮紅燈，粉絲紛紛湧入留言關心：「五天跑醫院也太慘，女神快休息」，「追劇藥方我也在用，思瑜要多喝水少熬夜」，還有人貼心分享自身偏方：「冰敷+無咖啡因，很快就會退紅」，粉絲打氣喊喊：「全明星甜心不能倒，我們陪你戰勝蕁麻疹」，氣氛超溫暖。