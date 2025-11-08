我是廣告 請繼續往下閱讀

IKEA疑似出現食安問題！台中一名網友在網路發文指出，6日前往台中IKEA用餐，與未婚妻點選爐烤牛與豬肋排後，疑似因牛肉未全熟，兩人返家後陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀。台中市衛生局已介入調查，將前往店家查核製程流程。該名網友表示，當天店員提醒爐烤牛僅提供三至五分熟，女友看到餐點上桌時驚訝直呼「這麼生」，但因後方仍有許多顧客等候，未再提出退換。兩人分食後，女方當晚11點開始劇烈腹痛，凌晨上吐下瀉達七、八次，甚至出現胃痙攣，他本人則在隔日清晨也有嘔吐與腹瀉情形。台中市衛生局食安處表示，已接獲民眾反映並立案，將派員前往南屯區該餐廳查核製作流程。若發現有不符食品良好衛生規範之處，將要求業者限期改善；若複查仍不合格，最高可處2億元罰鍰。目前尚未接獲醫療院所通報，會持續追蹤後續狀況。IKEA台灣則回應，對於顧客反映的用餐經驗深表歉意，已主動聯繫當事人表達關心。公司強調所有餐點均依循嚴格衛生與製程標準製作，經了解目前並無其他顧客反映相同狀況，後續也將加強現場作業與員工訓練，確保顧客享有安心的用餐體驗。