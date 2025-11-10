我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（10）日主場迎戰印第安納溜馬，最終靠巴特勒（Jimmy Butler）帶隊全場攻下21分、9籃板、7助攻，率領勇士以114：83力退溜馬。儘管終於終結二連敗，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）連續三場因病缺陣仍讓勇士的攻防兩端失衡。今日賽前總教練科爾（Steve Kerr）總算鬆口柯瑞已經有在訓練，之後會隨隊飛往奧克拉荷馬，參與接下來的客場之旅。今日勇士在主場迎戰同樣近況不佳的印第安納溜馬，靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶隊全場攻下 21分、9籃板、7助攻，率領勇士以114：83力退溜馬，終止二連敗低潮。溜馬則在傷兵眾多的情況下，苦吞三連敗。今日賽前勇士總教練科爾（Steve Kerr）對柯瑞復出保持樂觀態度，他科爾透露：「他今晚和明天會做訓練，隨隊出征。我們希望他能趕上週二（美國時間）對雷霆的比賽。雖然他感覺好些了，但近期沒有做太多訓練，因此今晚不想冒險讓他上場。」這意味著，理論上柯瑞在今日對溜馬一役可以上場，但球隊出於謹慎考量決定讓他休息，預計將在下一場對雷霆的比賽中回歸。勇士上一場在NBA盃中被金塊血洗，年輕核心球員庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）及穆迪（Moses Moody）表現低迷，全場得分均未達雙位數。巴特勒（Jimmy Butler）剛傷癒復出，與格林（Draymond Green）分擔大部分進攻責任，但分別只拿下16分及17分，可見勇士在柯瑞缺陣下攻擊端明顯受限。針對近期表現，科爾今日賽前也指出球隊需要改善的關鍵因素：「我們的空間控制、比賽節奏和能量都表現不佳。進攻籃板沒搶到，回防速度也慢，整場比賽的能量偏低。」他強調：「對手是聯盟頂尖球隊，他們開局就壓制了我們，我們沒能及時回應。因此今晚我們必須帶來更多能量，積極搶攻籃板，保持比賽節奏。」今日勇士先發5人的正負直接為「正」，溜馬則是完全相反，先發5人的正負值都是「負」，從此數據也能看出溜馬在傷兵眾多的情況下，攻防效率相當低落。反觀勇士確實有打出柯爾希望看見的「活力」，也因此收下最終的勝利。